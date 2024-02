Detencions per agredir la parella, per alcoholèmia i per possessió de droga

Unes manilles (Policia d’Andorra)

Durant les darreres hores el servei de Policia ha detingut tres persones per cometre diferents delictes. Es tracta, d’una banda, d’un conductor de 42 anys amb una taxa d’alcoholèmia d’1,95 després de tenir un accident amb danys materials a la rotonda d’entrada a Canillo, ahir dilluns a la tarda.

Per altre costat, també s’ha arrestat un altre home, de 71 anys, en aquest cas com a presumpte autor de delictes contra la integritat física i moral i contra l’honor per agredir la parella al carrer la passada nit de dilluns i insultar els agents en reiterades ocasions durant la intervenció, i, finalment, s’ha detingut un altre home de 50 anys en possessió de 0,12 grams de cocaïna.