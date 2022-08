Detencions de la Policia aquests darrers dies: agressió i falsedat documental, entre d’altres

Aquesta darrera setmana els agents de la Policia han detingut, a Ordino, un home, veí del Principat, de 28 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra l’administració de justícia. La Policia va ser requerida pels agents de circulació del Comú d’Ordino ja que havien controlat conduint una persona i, aquesta, tenia una suspensió del permís de conduir per ordenança penal.

D’altra banda, a la Massana, un dona resident, de 31 anys, va ser detinguda com a presumpta autora d’un delicte contra el tràfic jurídic -falsa identitat-. Desplaçats els agents a un local de restauració per a citar a una de les seves empleades el servei d’immigració i, en verificar la seva identitat, a través d’un document, es constata que no correspon amb el qual es va identificar verbalment en dues ocasions, i amb anterioritat, davant dels serveis policials; motiu pel qual es procedeix a la seva detenció.

Així mateix, a Andorra la Vella, un home, veí de les valls, de 44 anys d’edat, va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia -trencament de condemna-. L’interessat tenia una pena d’arrest nocturn al Centre Penitenciari.

Finalment, aquest passat dissabte, a les 5 de la matinada, a Andorra la Vella, un home, veí del Principat, de 22 anys, va ser arrestat com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral -lesions-. Requerits els agents per una agressió a l’interior d’un local d’oci nocturn, van ser informats d’un incident en el qual, una persona, hauria agredit a una altra, donant-li un cop de puny a la cara i li va causar la pèrdua d’una dent.