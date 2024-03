Detenció d’un conductor per un atropellament múltiple i donar positiu a la prova d’alcohol i tòxics

Dos homes detinguts (Arxiu/iStock)

Durant la matinada de divendres, dia 29 de març, la Policia va detenir un home no resident per un delicte contra la seguretat en el trànsit en donar positiu a la prova d’alcohol, 1’40 g/l., i de tòxics. Endemés com a presumpte autor d’un delicte contra la vida humana independent en atropellar a 5 persones i donar-se a l’escàpol.

Els fets van tenir lloc a les proximitats d’un local d’oci nocturn d’Andorra la Vella. En la mateixa actuació, els agents van procedir a la detenció de l’acompanyant, un home no resident de 28 anys, en trobar-se en possessió de 0,4 grams de cocaïna.