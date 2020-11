Detectats 29 positius de Covid-19 arran del brot a la Llar de Sant Josep de la Seu d’Urgell

El brot de Covid-19 que es va detectar la setmana passada a la Llar de Sant Josep de la Seu d’Urgell presenta un balanç provisional de 29 positius, segons les dades que ha donat a conèixer aquest dilluns la Fundació Sant Hospital. Divendres es va dur a terme un cribratge entre tots els usuaris, professionals i religioses, que ha elevat el registre inicial a un total de 25 residents (23 dones i 2 homes) i 4 treballadors afectats.

Tot i la preocupació per aquests resultats, des del centre mèdic urgellenc han valorat com a positiu el fet que tots els encomanats són asimptomàtics i evolucionen favorablement. Inicialment es va detectar un positiu a una professional i dimecres en van aparèixer sis entre els usuaris (cinc dones i un home). L’ampliació de la mostra de proves PCR ha fet que, en els resultats que s’han conegut aquest cap de setmana, apareguin 22 casos més.

L’alcalde de la Seu i president de l’FSH, Jordi Fàbrega, ha informat que aquest cap de setmana ja s’ha reforçat el personal de la Llar de Sant Josep amb professionals d’Atenció Primària, tant de la capital alturgellenca com de Puigcerdà. Paral·lelament, tal com ja es va anunciar dijous, s’ha “sectoritzat” tot l’edifici: s’ha aïllat els positius en una ala de la residència, i en una altra ala s’hi ha ubicat els que han donat negatiu a les proves.

La prioritat ara, assenyala Fàbrega, és impedir que apareguin nous contagis. Des del Sant Hospital també s’ha remarcat que es disposa d’un bon estoc d’equips de protecció individual (EPI), després que se n’ha fet una nova comanda que ja va arribar dissabte. Paral·lelament, s’ha contractat personal d’infermeria de suport. Els professionals sanitaris recorden, tal com s’ha demostrat aquests mesos, que si la Covid-19 entra a una residència és relativament fàcil que s’estengui, tenint en compte també que la majoria dels residents tenen patologies prèvies, per la qual cosa cal intensificar tant la vigilància activa com els controls mèdics. L’FSH creu que d’aquí a una setmana es podrà determinar si la situació empitjora o bé millora.

Tendència general a la baixa en els contagis

Pel que fa a les dades actualitzades de l’evolució del coronavirus, segons han informat aquest matí l’FSH i l’Ajuntament de la Seu, a data d’avui a l‘Àrea Bàsica de Salut urgellenca hi ha 114 casos actius de coronavirus, dels quals 12 estan ingressats a l’hospital i els 102 restants estan aïllats als seus respectius domicilis. També hi ha 367 contactes directes no positius confinats.

El risc de rebrot a la Seu ha seguit una tendència a la baixa aquest cap de setmana i, tot i que segueix en valors força elevats, aquest dilluns ja s’ha situat per sota de mil punts (995), després que al llarg de la setmana passada s’havia mantingut per damunt dels 1.100. També es redueix la taxa de reproducció del virus, que avui és a 1,25 (un descens de 0,43 respecte de divendres).

Al conjunt de l’Alt Urgell, el perill de rebrot baixa igualment i se situa a 675, mentre que la Rho7 ja és a tocar del límit recomanat: a 1,03. A la regió de l’Alt Pirineu i Aran, ambdós indicadors estan en valors semblants: a 679 i a 1,18 respectivament. La dada més positiva és l’evolució de la mitjana de Catalunya, que segueix baixant (risc de 438 punts i Rho7 a 0,78).

També s’ha constatat un descens generalitzat del percentatge de positius en les noves proves, tant a l’Alt Urgell (9,37%) com a la regió pirinenca (9,24%) i a Catalunya (9,02%). Això significa que, de cada deu tests, menys d’un surt positiu. Des del Sant Hospital valoren que ara es va “pel bon camí” i demanen mantenir la precaució, especialment pel que fa a reduir el contacte social i a complir amb l’aïllament en cas de donar positiu, ser contacte estret d’un positiu o bé estar pendent del resultat de la PCR.