Detectat un nou brot de Covid-19 amb 3 casos i el Govern estudia fer obligatori l’ús de la mascareta

El Govern ha informat aquest dilluns de la detecció d’un nou brot de Covid-19 amb tres afectats, tots ells lleus, i una cinquantena de contactes confinats a domicili. Es tracta de tres treballadors d’una mateixa obra encara que d’empreses diferents. “Cap d’ells preocupa”, ha assegurat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet. Per això s’han adoptat diferents mesures i des del Govern s’insisteix en les tres mesures bàsiques per a contenir i prevenir els contagis: mantenir la distància, fer ús de la mascareta -que s’estudia fer-lo obligatori en la sessió del Consell de Ministres que se celebrarà dimecres- i la higiene de mans.

El cap de Govern, Xavier Espot, ha assegurat que “no hi ha cap motiu d’alarma”, però que la situació de l’entorn i l’aparició d’aquest brot “és motiu suficient per anticipar-nos”. És en aquest context que el Govern ha decidit intensificar els cribratges amb proves TMA, que tots els actes que comptin amb 50 o més assistents hagin de disposar d’un protocol aprovat pel Govern i intensificar també els controls als establiments de restauració, especialment en els seus exteriors on es produeixen algunes aglomeracions.

Pel que fa als cribratges, es vol arribar a les 2.000 proves setmanals -ara se n’estan fent unes 800- i per això no es descarta establir un stop lab. Espot ha encoratjat a totes les persones que puguin tenir algun dubte, sigui perquè han viatjat en zones on s’ha confirmat algun brot -com és el cas de la comarca catalana del Segrià- o perquè han assistit a algun esdeveniment on no s’han acabat de complir les normes preventives, a participar en aquests cribratges amb TMA. Aquestes proves es repetiran a totes les residències sociosanitàries i a poblacions sentinella, com aquella que està en contacte més directe amb turistes i excursionistes.

En relació als controls en establiments restauradors, el cap de Govern ha explicat que s’estableix l’obligació als responsables de bars i restaurants de vetllar perquè no es produeixin aglomeracions a l’exterior, i si es formen que sigui mantenint les normes de prevenció de distància i ús de mascareta. En aquest punt, Espot ha explicat que es reforçaran els controls sanitaris i policials.

OBLIGATORIETAT DE L’ÚS DE LA MASCARETA

Una altra de les mesures que s’ha posat damunt la taula és la d’obligar a l’ús de la mascareta. La decisió es prendrà dimecres, en la sessió del Consell de Ministres. Espot ha defensat que es tracta d’una decisió “important, transcendent”, i aquestes decisions s’han de comentar amb les institucions que es puguin veure afectades, a part dels grups parlamentaris de la majoria i l’oposició.

SITUACIÓ EPIDEMIOLÓGICA

Amb els tres nous casos diagnosticats, el total d’afectats per la Covid-19 des que es va originar l’emergència sanitària a Andorra és de 858. Amb infecció en actiu només hi ha aquests tres casos i cap està ingressat a l’hospital. Els curats es mantenen en 803 i les defuncions amb el coronavirus acumulades són 52.