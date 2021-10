Detectat un brot de Covid-19 a l’Escola Andorrana de la Massana

L’oficina COVID ha detectat un brot a l’Escola Andorrana de maternal i primera Ensenyança de la Massana. El dissabte dos tutors d’una classe de primer cicle van fer-se la prova després de detectar-se algun símptoma i van donar positiu.

Aquest dilluns i aplicant el protocol marcat, s’ha fet prova d’antígens als alumnes de la seva classe i 9 han donat positiu, per això s’ha decidit aïllar l’aula sencera. Paral·lelament, dos altres professors del mateix curs i un auxiliar –tots tres van estar en contacte amb els dos professors positius– també han obtingut un resultat positiu aquest dilluns. Per aquest motiu, demà es farà un cribratge sencer de tot el cicle amb prova TMA per tal d’identificar possibles nous asimptomàtics i evitar nous contagis.

Així, hi ha 10 aules sota vigilància activa –1 total i 9 parcial– i 11 en vigilància passiva.

La xifra total de casos des de l’inici de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 al Principat és de 15.425 (+21) persones i es registren un total de 15.205 (+23) altes. El total de defuncions fins a la data és de 130.

Actualment hi ha 90 (-2) casos actius i no hi ha cap ingressat a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell –ni a planta ni a l’UCI–.

Referent al Pla de vacunació, ja s’han administrat 107.050 vacunes –54.609 primeres dosis, 52.154 segones i 287 terceres–.