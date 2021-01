Detectat un brot amb 40 positius a la clínica Sant Vicenç d’Enclar

El Govern informa que s’han detectat un brot de coronavirus SARS-CoV-2 a la clínica geriàtrica Sant Vicenç d’Enclar que afecta 31 residents i 9 professionals. A hores d’ara, la majoria dels residents no presenten símptomes de la malaltia rellevants. En tot cas, en coordinació amb Afers Socials, els metges de Sant Vicenç d’Enclar i els geriatres del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), que s’han desplaçat a les instal·lacions, estan valorant in situ l’estat de les persones infectades.

En aquest sentit, atenent a criteris clínics, s’han traslladat a cinc dels residents afectats amb una situació delicada a l’àrea especial COVID-19 habilitada a la cinquena planta del sociosanitari a El Cedre. Precisament, el seguiment mèdic constant que s’està duent a terme també té l’objectiu d’efectuar nous trasllats, si fos necessari. Les autoritats sanitàries recorden que l’àrea COVID-19 d’El Cedre i la resta dels equipaments del mateix centre sociosanitari funcionen com dos espais independents, amb circuits d’entrada i sortida separats i personal diferenciat.

El brot a Sant Vicenç d’Enclar, detectat en les darreres hores en el marc d’un dels cribratges periòdics que es duen a terme en el centre, afecta a dues plantes de la clínica geriàtrica. Els residents que han resultat positius romandran aïllats de la resta d’usuaris fins a la seva recuperació. Els professionals afectats també estan aïllats i en seguiment mèdic.

Durant els pròxims dies s’efectuaran cribratges de manera periòdica tant als residents com als professionals de la clínica geriàtrica. L’objectiu és detectar si hi ha alguna persona que, a hores d’ara, estigui en procés d’incubació del virus.

D’altra banda, es recorda que totes les persones que considerin que han pogut estar en situacions de risc de contagi, especialment durant les celebracions de les festes nadalenques, poden demanar hora per fer-se una prova diagnostica trucant al telèfon 821955.

Actualització sanitària COVID-19

El Govern informa que la xifra total de casos des de l’inici de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 al Principat és de 8.348 persones –7.941 corresponen a la segona onada–. El total de defuncions fins a la data és de 84. Actualment hi ha 649 casos actius: 21 persones resten ingressades a planta de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i 5 a l’UCI, 2 d’elles requereix ventilació mecànica. A la planta COVID-19 habilitada a El Cedre hi ha 16 ingressats. Es registren un total de 7.615 altes des de l’inici de la pandèmia, de les quals 6.811 corresponen a la segona onada. Finalment, pel que fa a la població escolar, no hi ha aules estan sota vigilància activa ni en vigilància passiva.

En aquestes dades facilitades per Govern no hi consten els 40 afectats de Sant Vicenç.