És perillós que les tecnologies ens coneguin més del que els propis humans ens coneixem? Quan parlem amb algú, tret que siguem molt observadors, ens és impossible saber amb certesa què està pensant o quin és el seu estat d’ànim. Aquesta complexa tasca, despullar les emocions a través del rostre, és el que volen aconseguir Fujitsu Laboratories, Fujitsu Laboratories of America i la facultat de Ciència de la Computació de la Universitat Carnegie Mellon dels Estats Units.

Segons expliquen des d’aquesta recerca, el major problema per a determinar les emocions segons els rostres, és la gran quantitat de dades de la qual es disposa. Aquestes imatges de les nostres cares són preses en entorns reals on el nombre de gestos i posició facial és extremadament elevada. És per aquest motiu que els investigadors estan treballant a reduir la quantitat de dades analitzades per a obtenir una base manejable.

La qüestió és més simple del que sembla. El desenvolupament passa per descartar totes aquelles imatges que no ofereixin una visió frontal i ampliada del rostre humà. Mitjançant l’anàlisi de les imatges es poden detectar emocions com la incomoditat o la confusió o fins i tot si algú està rient de manera nerviosa. Segons expliquen des de Fujitsu el sistema de selecció de rostres augmenta en un 81% la precisió de la seva IA per a saber quina emoció ens està recorrent.