Detectada la presència del liró gris al Parc Natural del Cadí-Moixeró

El Parc Natural del Cadí-Moixeró ha detectat per primera vegada la presència de lirons al seu territori. La constatació s’ha dut a terme en el marc del projecte Liró, un programa de seguiment del liró gris a Catalunya, impulsat des del Museu de Ciències Naturals de Granollers.

Els darrers dies s’ha fet la revisió de les caixes-niu de l’espècie que hi ha ubicades a l’espai protegit. El PN del Cadí-Moixeró ha informat que tot i que no s’ha trobat cap niu ocupat, s’ha comprovat que el rosegador viu a la zona. A l’inici de la tardor es farà una nova revisió per completar el seguiment del 2020.

Rosegador arborícola

El liró gris (Glis glis) és un rosegador arborícola que es troba en tota mena de boscs caducifolis del sector nord de la Península Ibèrica. La seva presència s’acostuma a associar amb boscs madurs i ben conservats, on s’alimenta de fruits secs (fages, avellanes, etc.). L’espècie hiverna en cavitats naturals dels arbres o al terra. Les poblacions ibèriques es consideren quasi amenaçades, en part a causa de la baixa disponibilitat de cavitats naturals, conseqüència de l’explotació intensa dels boscos fins a mitjans del segle XX.

Projecte d’àmbit català

Al llarg de la primavera del 2003 es van disposar al Parc Natural del Montnegre-Corredor 46 caixes-niu de fusta especialment dissenyades per als petits mamífers arborícoles. L’objectiu era copsar l’estat de les poblacions d’aquesta espècie, de la que fins al moment es disposava de comptades citacions. En pocs mesos les caixes van ser ocupades per femelles que es van reproduir al seu interior, donant la possibilitat de realitzar un seguiment dels paràmetres biològics i demogràfics d’aquesta població, la més meridional de la peninsula Ibèrica.

A causa de l’èxit del projecte, es va començar el seguiment amb caixes-niu a altres espais naturals, com el Montseny i les Guilleries (amb el suport econòmic i logístic de la Diputació de Barcelona), i també es van col·locar caixes-niu en boscos caducifolis d’Andorra, amb el suport econòmic i logístic del CENMA. Un altre espai on s’ha estès la iniciativa és el PN del Cadí-Moixeró.