Destí? Mònaco!

Impressionant panoràmica de Mònaco (Visit Mònaco)

Mònaco és l’estat més petit d’Europa, després del Vaticà. El país es composa de quatre zones urbanes: Mònaco Ville, Montecarlo, La Condamine i Fontvieille, el nou barri que s’ha guanyat del mar. Mònaco Ville és la capital d’aquest estat. La urbs està dominada pel Palau Reial, a la plaça del qual cada dia, concretament a les 11.55 hores, té lloc la vistosa cerimònia del canvi de Guàrdia dels Carabiners.

Mònaco està situat a l’elitista Costa Blava francesa, a l’extrem sud-oriental de França i a tan sols 12 quilòmetres de la frontera amb Itàlia. Tot i les seves reduïdes dimensions, que no arriben als 2 quilòmetres quadrats, es tracta del país més edificat d’Europa i un dels més edificats del món.

La ciutat antiga, d’origen medieval, s’estén a partir del Palau. És especialment remarcable la Catedral, que és d’estil romànic-bizantí i que en el seu interior acull interessants peces.

També cal mencionar el Fort Antoine, una fortalessa construïda a principis del segle XVIII, que avui dia és un teatre a l’aire lliure.

Però, un dels llocs més coneguts de Mònaco és la ciutat de Montecarlo, on se celebra una de les proves més esperades del Gran Premi de Fórmula 1, ja que el traçat està format pels mateixos carrers de la vila. Montecarlo és una de les zones més exclusives del món, especialment la zona de Larcotte, on hi ha el luxós Montecarlo Beach Hotel, punt de reunió de rics i famosos. A Montecalo són típiques les mansions senyorials del segle IX i els parcs. Un dels llocs més emblemàtics és el Casino i l’Òpera. Un edifici imponent que va ser construït l’any 1868 per Charles Garnier, arquitecte responsable de l’edifici de l’Òpera de París.

El Jardí Japonès, amb 7.000m2 de superfície, és un altre dels llocs recomanables de visitar.

Fontvielle és una les zones portuàries més exclusives, on hi ha ancoratges els més luxosos iots i embarcacions.

La zona de Moneghetti és també interessant de visitar, amb el Jardí Exòtic on, en el seu interior, hi ha la cova de l’Observatori, situada a 60 metres de profunditat.

A La Condamine, que és fonamentalment un districte econòmic i industrial, es pot visitar el carrer per a vianants Princesa Carolina i l’església de Sainte-Dévote, del segle XI.

Però, Mònaco no és tan sols un destí de luxe, hi ha diversos museus que mereix la pena de destacar, com és el d’Antropologia Prehistòrica i, especialment, l’Oceanogràfic.





Dades d’interès de Mònaco

Superfície

1,95 km2

Població

35.000 habitants

Idioma

Monegasc i francès

Moneda

L’euro, tot i que no pertany a la Unió Europea.

Economia

Una de les principals fonts d’ingressos de Mònaco és el turisme.

Etimologia

Es pensa que el nom de Mònaco prové de la tribu dels monoikos, que es va assentar en la zona cap al segle VI abans de Crist. Una altra teoria és que Mònaco significa “tan sols per un mateix” i fa referència a l’heroi grec Hèrcules.

Clima

Mònaco gaudeix d’un clima moderat, especialment suau, sense gaire variacions tèrmiques. A l’estiu es gaudeix d’una temperatura mitjana de 23 graus i a l’estiu no se sol baixar dels 10 graus.

Gastronomia

La gastronomia del Principat de Mònaco té influències franceses i també alguns tocs italians, a causa de la proximitat amb aquest país. Alguns dels plats típics són l’empanada farcida d’arròs i carbassa o el bacallà amb salsa de tomàquet. El pa més popular és el fougasse, similar a la focaccia italiana.





Per Tot Granollers