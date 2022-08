Despoblament rural

Considero que els habitants d’un poble han de poder desenvolupar-se en igualtat de condicions que els de la ciutat, sense diferències substancials que els puguin forçar migrar cap a la ciutat, on tindran unes millors oportunitats de tot caire.

Per a frenar la desertificació rural, els habitants dels pobles, crec, que han de tenir facilitats per a guanyar-se la vida, allà o en un lloc proper. Es fa indispensable oferir-los unes condicions idònies per a retenir els habitants actuals i captar-ne de nous.

El tancament d’escoles rurals a Catalunya, per ho tenir un nombre suficient d’alumnes, considero que ha agreujat la tendència a la pèrdua d’habitants en favor de la ciutat. No disposar d’altres serveis, també essencials, penso, que pot influir molt en llurs decisions.

A Suïssa, els habitants dels nuclis rurals són beneficiaris d’ajuts i bonificacions, pel sol fet de romandre-hi en permanència per a tenir cura del medi ambient, del qual se’ls considera mig guardes, mig jardiners.

Només cal contemplar el paisatge del país helvètic per a adonar-se de la ingent tasca realitzada per a preservar la natura. En petits pobles de llur geografia han sabut combinar l’agricultura amb una industria lleugera no contaminant, la qual cosa, ha permès retenir els habitants del territori.

Si no vaig errat, a Andorra, ja fa molts anys, que el Consell General subvenciona el 50% per a l’adquisició de maquinària agrícola, entre altres bonificacions, com pot ser la destinada a un determinat conreu o a la ramaderia.

Cada cop hi ha menys nois i noies disposats a treballar al camp i/o dedicar-se a la ramaderia, la qual cosa no assegura el necessari relleu generacional en el medi rural. Potser la decisió fora una altra si milloressin les condicions.

El cost de producció de les hortalisses, la llet, la carn, la fruita o els cereals, massa sovint es troba per sobre de l’import per quilo que, a l’agricultor o ramader, li pagarà el majorista. És inacceptable que el consumidor final pagui multiplicat per deu el preu que el majorista ha pagat al productor.