Desplegament desigual

Per tal d’accelerar el desplegament de vacunes contra la COVID-19 al món, fa prop de mig any el Parlament Europeu va demanar de suspendre temporalment les patents, recomanació la qual crec que no ha prosperat degut a la manca de consens i per tant entenc que no s’està donant el degut suport als països pobres.

Segons Amnistia Internacional només el 8% de la població d’Àfrica ha estat vacunada, mentre a Europa s’està administrant la tercera dosi que es podria anomenar de reforç. Pel seu costat, l’Organització Mundial de Salut manifesta que en el primer trimestre d’enguany es farà curt de 3 bilions de vacunes en el països més pobres si no es fa res al respecte.

De fet, s’està impedint que els països amb recursos econòmics limitats puguin produir dites vacunes, en negar-se la UE a deixar congelats, per un temps, els drets inherents a la propietat intel·lectual de les multinacionals farmacèutiques, com han demanat Sudàfrica, l’Índia i el propi Secretari General de Nacions Unides.

Els parlamentaris europeus que s’oposen a la possibilitat de suspendre temporalment les patents de vacunes contra la COVID-19, consideren que en cas de dur a terme la mesura es desincentivaria a les companyies farmacèutiques a invertir i continuar investigant.

Al llarg de la pandèmia que ens afecta, als epidemiòlegs els hem sentit afirmar que la resposta ha de ser global i que deixar de vacunar en alguns països incrementa el risc de contagi de les variants conegudes o altres. Cal posar la salut pública davant dels beneficis privats i fer arribar les vacunes als països pobres.