Per primera vegada la Fundació ONCA organitza un taller formatiu per a famílies amb nadons de 0 a 3 anys que rep el nom de Bababà, a càrrec de la Companyia Com Sona. Al llarg d’aquest dissabte 1 de febrer es realitzaran cinc sessions, dividides en dos grups segons l’edat dels infants, a l’escenari Prat del Roure d’Escaldes-Engordany.