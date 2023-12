Desperta Laurèdia troba opcions per a l’antic Hotel Pol

Cerni Cairat, el candidat de Desperta Laurèdia

A Sant Julià de Lòria, els representants de la formació política, Desperta Laurèdia, qui concorre a les eleccions comunals del proper diumenge, dia 17 de desembre, han exposat aquest divendres, davant de l’Hotel Pol, els projectes que hi planteja. El candidat Cerni Cairat ha remarcat que no es descarta ubicar-hi la residència universitària, però hi ha afegit més.

Cairat insisteix en el fet que l’Hotel Pol pot donar respostes a múltiples necessitats de Sant Julià de Lòria: “d’una banda, proposem que aquest projecte pugui incloure certs pisos d’emancipació per a persones joves, i al mateix temps que part d’aquests equipaments siguin per a ús social o cultural de poble, i també amb espais d’emprenedoria i desenvolupament d’empresa per a persones joves, vinculat a la idea de Sant Julià universitari”.