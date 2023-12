Desperta Laurèdia: “No a les grans inversions que no generen un retorn”

Cerni Cairat, el candidat de Desperta Laurèdia

Cerni Cairat ha manifestat aquest matí de dimecres, 6 de desembre, a la plaça Rocacorba de Sant Julià de Lòria, que Desperta Laurèdia no recolza les grans inversions que no generen un retorn a la parròquia i que no tenen en compte l’opinió dels ciutadans.

Així, Cairat ha manifestat que “des de Desperta Laurèdia demanem que aquelles inversions de més calat generin impacte positiu al seu voltant, i considerem que aquesta plaça (Rocacorba) no el genera, ni compleix les expectatives de les necessitats i les demandes de la gent de Sant Julià. Considerem que les grans inversions s’haurien pogut destinar a la falta d’aparcament, a la manca d’espais verds, o a la millora de l’accessibilitat a la via pública. Aquesta inversió no contempla cap d’aquests supòsits”.