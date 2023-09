Desfilada del vestit popular portuguès amb presència andorrana

La delegació d’Andorra en l’edició 2022 de la desfilada del vestit popular portuguès (Grup de Folklore Casa de Portugal)

La ciutat lusitana d’Ílhavo acollirà el proper dissabte, dia 16 de setembre, la XXVI edició de la desfilada del vestit popular portuguès amb més de 1.200 participants abillats amb el vestit tradicional. Es preveu la participació de membres de nord a sud del país, de les illes de Madeira i des de l’estranger, hi haurà la presencia d’una representació del Principat d’Andorra.

Aquesta trobada, la més gran d’aquest tipus, dona a conèixer el vestir d’abans en les variants del naixement a la mort i del treball a la festa. La comitiva andorrana en aquesta desfilada on els grups donen a conèixer els costums i els usos de la segona meitat del segle XIX i primera meitat del segle XX, estarà formada per sis membres que es desplaçaran expressament des del Principat per a participar en l’esdeveniment.

Els membres del Grup de Folklore Casa de Portugal integraran, quatre d’ells la vivència amb els vestits de pagesos abastats i l’altra parella, mare i la filla amb un mes i mig d’edat, integraran el quadre de la infància, un moment especial ja que participarà el membre més jove del Grup.

El Grup va iniciar la seva participació el 2018 a Gondomar, seguint el 2019 a Vila Nova de Gaia i el passat 2022 a Monção, sent aquesta participació a la ciutat d’Ílhavo, la quarta vegada que l’entitat andorrana és present en aquesta trobada nacional del vestit popular portuguès.

L’organització és a càrrec de la Federació del Folklore Portuguès a la qual el Grup de Folklore Casa de Portugal n’és membre i compta amb el patrocini del municipi d’Ílhavo i de la Fundació Inatel, amb el suport de Vista Alegre i del Turisme del Centre de Portugal.

L’esdeveniment podrà ser seguit a les xarxes socials al canal de YouTube de la Federació de Folklore Portuguès.