Desfés-te de les coses que ja no utilitzes

Amb el pas del temps anem acumulant coses. Coses que es trenquen, que no ens agraden, que guardem perquè creiem que algun dia les usarem, coses que no fem servir però que són aquí, robant-nos espai.

Una llar plena de coses sense utilitat és una llar difícil de mantenir ordenada i de netejar i a més és un senyal que gastes els teus diners en coses innecessàries.

No deixis que la teva llar s’ompli de coses inútils i realitza una depuració de manera regular. Existeixen algunes preguntes que et poden ajudar en aquesta tasca.

Per exemple, pregunta’t: Utilitzo aquest objecte regularment? Si la resposta és sí, llavors conserva-ho. Si la resposta és no, llavors avalua la seva funció.

Considera desfer-te dels objectes que:

Gairebé mai has usat.

Estan trencats de fa més d’ un any i continuen així.

No t’agraden, però creus que algun dia t’agradaran.

Guardes per compromís.

I si parlem de roba i sabates, elimina aquelles que són incòmodes, que ja no et queden bé o que estan molt usades.

Una vegada que tinguis identificades les coses que ja no necessites, classifica-les en quatre categories. Vendre, regalar, donar, tirar. Recorda que el que ja no et serveix a tu, li pot servir a algú més.

Per tuhogar.com