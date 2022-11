Desena edició de Canòlich Músic amb la participació de 1.500 joves

L’Arquebisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra Joan-Enric Vives va cloure, amb unes paraules i la seva benedicció als fidels, l’acte central del Festival Canòlich Músic 2022: la Missa jove a la parròquia de Sant Julià de Lòria. Vives va felicitar els organitzadors, els participants, els músics, els voluntaris i entitats participants, per la llarga trajectòria de l’esdeveniment, que enguany ha arribat a la seva desena edició. Els va encoratjar a viure amb fe i amb alegria, i en el seguiment del Crist, un referent que mai decep.

Ho va fer en el tram final de la celebració eucarística jove, que va omplir de gom a gom l’església parroquial, i que es va dur a terme presidida per Mn. Pepe Chivert, Rector de la Parròquia i Delegat diocesà d’Ensenyament. Va ser solemnitzada per la música i els cors en directe del grup Meraki.

El dissabte, 19 de novembre, s’havien complert deu anys de celebració ininterrompuda de l’esdeveniment, acollit des dels seus inicis per la parròquia de Sant Julià de Lòria del Principat d’Andorra. En aquella primera ocasió es va començar en un format d’un sol dia, un dissabte 1 de juny, i aquell primer Festival de Música Cristiana cercava establir moments de diàleg entre els joves i la fe, i alhora obrir Andorra a joves de Catalunya i de França.

El seu objectiu era que en gaudissin joves a partir de secundària, però no hi havia límit d’edat per a participar-hi. Els objectius s’han complert al llarg dels anys, i en aquesta activitat hi han participat miler i milers de joves, que han gaudit de la música, dels espais de formació, dels moments de reflexió i pregària compartida, i de tallers pensats i creats expressament per a ells: d’expressió corporal, personal i artística; s’ha donat espai a joves talents que han acabat formant part del panorama musical juvenil. A més, s’han creat vincles entre grups de molts diversos punts geogràfics, i han pogut participar joves d’arreu de Catalunya, de València, de Madrid…

També s’ha estat capaç d’obrir l’església a una fusió de generacions de Sant Julià de Lòria i d’Andorra, a famílies senceres que han participat en les misses multitudinàries que s’han organitzat en cada esdeveniment, amb música en directe sempre.

Des de fa tres anys, el Festival ha fet un gir i s’ha introduït a les escoles, a les classes de religió, on s’han fet tallers i participacions dels joves amb els músics, que més tard, han estat els que han fet ballar en diferents concerts, en aquest 2022 el divendres 18 i el dissabte 19 de novembre. L’església ha estat l’escenari de moltes d’aquestes actuacions i s’ha conventit en un centre neuràlgic de la Parròquia de Sant Julià.

Justament el Rector, Mn. Pepe Chisvert, que ha estat l’impulsor del Festival, en aquesta ocasió ha comptat amb el suport dels mestres i professors de religió per a organitzar i vetllar per cada detall de les activitats i dels concerts, i per suposat, de la mateixa celebració eucarística. Mn. Chisvert ha fet una valoració molt bona dels resultats del Festival, després de dos anys de moltes dificultats per a organitza-lo degut a les restriccions per la pandèmia.

Els músics convidats enguany han estat Miki Núñez, Grilex, Meraki i Cesc Sansalvadó. El 16, 17 i 18 de novembre el Canòlich Music ha estat present a les aules dels alumnes de 3r i 4t d’ESO de les escoles del Principat d’Andorra amb els artistes com Cesc i Miki Núñez. Justament, el divendres 18 de novembre, uns 500 alumnes i monitors de 1r i 2n d’ESO de Sant Julià de Lòria, van participar d’un dinar de germanor seguit d’un concert amb Grilex, que es va dur a terme a l’església parroquial.

Com és tradició, la missa a la parròquia de Sant Julià de Lòria, va ser retransmesa pel canal de YouTube del Bisbat d’Urgell i per Andorra Televisió. Després, el Canòlich Music es va cloure amb una sessió de DjGarden & AlexGR als locals parroquials, després d’un sopar de germanor.

Han participat al Festival Canòlich Músic, uns 1.500 joves, provinents sobretot d’Andorra.