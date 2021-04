Desè aniversari de l’Esbart Valls del Nord

L’Esbart Valls del Nord compleix deu anys i ho celebra amb un programa intens d’activitats, una per mes durant tot aquest any. Després de la parada obligada, el març del 2020, els dansaires van recuperar l’activitat a l’estiu, tot i que parcialment. “Les mesures de contenció que s’han d’aplicar per evitar el contagi del virus són l’antiesbart”, assegura Pilar Capdevila, codirectora de l’Esbart amb Sandra Tudó. Així que, sense rotllanes ni unió de mans, s’ha continuat ballant. “Hem après a treballar per quadres escènics, amb més distància; per sort, les instal·lacions ho permeten”, diu Capdevila parlant dels assajos que van reprendre al setembre a l’ACCO, espai cedit pel Comú d’Ordino.

Les ganes de ballar van poder més que la pandèmia i van aconseguir l’objectiu de tornar a ballar el Contrapàs pel Roser d’Ordino. “Va servir també per adonar-nos de la importància d’aquestes festes, no sols a Ordino; la festa major és l’essència d’un poble”, expliquen Capdevila i Tudó. A partir d’aquesta reflexió treballen en la creació d’un nou espectacle. Totes dues es complementen i fan un bon tàndem: “Treballem en equip, la Pilar és un pou de saviesa, ho sap tot del folklore pirinenc”, reconeix Tudó, que dirigeix les coreografies. “Els espectacles que fem són orgànics, hi conflueixen coreografia, música i història. Sempre diem als pares que formar part de l’Esbart és molt més que una activitat extraescolar”, explica Tudó. Totes dues es dediquen professionalment al món de l’ensenyament i donen molta importància al vessant més pedagògic: “Estem transmetent a les generacions més joves les nostres tradicions i la nostra cultura. L’Esbart és l’orgull d’un poble”, explica Tudó. Capdevila als Esquirols i Tudó al Santa Anna, totes dues van créixer als esbarts. “Penso que la nostra gran aportació és l’adaptació d’aquesta tradició al pas del temps i el fet que som intergeneracionals”, diu Tudó, i recorda que actualment són 120 dansaires, que tenen entre 4 i 65 anys. A final d’any hi ha prevista l’estrena d’un espectacle amb noves coreografies, un festival que, si tot va bé, està programat per al 27 de novembre, amb el cos de dansa i els veterans. “Ho estem preparant amb molta il·lusió; estrenarem una obra musical del pianista Jordi Barceló, i a més tindrem la música en directe, tot un luxe per a una companyia de ball. Amb els petits també hi ha prevista una estrena el 12 de juny”.

Des que va començar l’any s’han fet diferents clips on apareixen les cinc seccions de l’Esbart: petits, infantils, juvenils, cos de dansa i veterans. Les xarxes socials amb els perfils de l’Esbart han estat el canal escollit per compartir fotos, assajos i moments emblemàtics d’aquests deu anys. L’abril serà el mes dedicat a les lletres i es proposarà als infants la creació d’un conte. Una altra activitat que es farà és ballar en escenaris poc habituals, com la Casa Museu d’Areny-Plandolit o l’Era Rossell. També sabrem què hi ha darrere l’escenari, amb tota la xarxa de col·laboracions que fan possible cada espectacle. Per al 2021 hi havia previst creuar l’Atlàntic després d’haver ballat en alguns països d’Europa, un projecte que no es descarta, però que haurà d’esperar la temporada 2022-2023. Actualment es treballa en cinc coreografies noves. “Ens inspirem en les arrels, d’on venim, i on som. Volem recuperar el personatge del buner i tornar a donar importància a la festa major”, explica Tudó.