Descobrir la cultura i la gastronomia de Portugal

Una de les imatges que es podrà veure a l’exposició fotogràfica de la Casa de Portugal (GFCP)

Els membres del Grup de Folklore Casa de Portugal, amb la col·laboració del Comú d’Andorra la Vella inauguraran, aquest dimarts, dia 16 de maig, a les 19 hores, al vestíbul del centre cultural la Llacuna, l’exposició itinerant INTEGRATS que recull catorze fotografies realitzades per Mireia Medeiros en indrets de les set parròquies del Principat, combinant el patrimoni arquitectónic andorrà i el vestit tradicional portugués. A més a més, el recull fotogràfic l’acompanya un documental produit per Marc Medeiros que inclou moments de les sessions fotogràfiques i entrevistes a personalitats sobre la riquesa del patrimoni andorrà.

L’esdeveniment, que s’integra a la Setmana de la diversitat cultural d’Andorra la Vella, comptarà amb l’assistència del cònsol menor, Miquel Canturri i de la consellera comunal Letícia Teixeira, així com altres personalitats del món cultural i social d’Andorra.

A més a més, el Grup de Folklore Casa de Portugal farà, el dijous dia 18, a les 20 hores, al Rusc, -el Servei de Joventut d’Andorra la Vella-, un taller d’elaboració de “pataniscas” de bacallà. El dissabte dia 20, el Grup participarà a la cercavila pels carrers de la capital fins a la plaça Guillemó on tindrà lloc la mostra gastronòmica presentada per nou entitats culturals i la mostra de balls tradicionals prevista per a les 16:45 hores a l’escenari situat a la plaça Guillemó.