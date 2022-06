Descobrir els increïbles paratges d’Andorra disputant la Trail 100 Andorra by UTMB®

Trail 100 Andorra by UTMB® és una cursa de muntanya que forma part de l’Andorra Multisport Festival, una sèrie d’esdeveniments esportius de bici, trail i triatló, organitzats per The IRONMAN Group, que es faran entre el 23 de juny i el 3 de juliol. Amb l’epicentre de la prova a Ordino, la Trail 100 Andorra by UTMB® s’endinsa al cor dels Pirineus i ho fa amb una selecció de distàncies per a tots els nivells –105 km, 50 km, 21 km i 7,5 km–, la qual cosa permet que tots els corredors de muntanya puguin gaudir de la bellesa del territori andorrà i el seu ric patrimoni cultural a través del trail running.

L’esdeveniment forma part de les UTMB® World Series, una selecció dels millors esdeveniments del planeta, celebrats en llocs excepcionals i organitzats segons els més alts estàndards de qualitat, amb l’objectiu d’apropar el que significa l’aventura UTMB® als corredors. A més, les curses de 105 km, 50 km i 21 km atorgaran Running Stones als millors classificats, que tindran accés al sorteig de les UTMB® World Series Finals. Aquests tindran la possibilitat d’arribar a participar en la més famosa de les curses de trail running, l’Ultra Trail del Mont Blanc (UTMB), que tindrà lloc del 22 al 28 d’agost a Chamonix.

Èxit de participació en la Trail 100 Andorra by UTMB®

Aquest any cal destacar l’augment de corredores respecte de l’edició de l’any passat. Una dada que és una bona notícia per l’esport femení amb l’objectiu de sumar cada cop més presència de dones en curses de muntanya d’aquestes característiques. Pel que fa a l’origen dels participants, cal destacar l’arribada d’un grup de corredors danesos, que se sumen als prop de 400 francesos i més de 20 anglosaxons. Unes dades que amplien el marc internacional de la prova.

En la llista de corredors més destacats, de moment hi ha una sèrie de noms que han confirmat que estaran a la línia de sortida de la distància més llarga. Parlem de trailrunners com la corredora Sílvia Puigarnau, el corredor de la Gomera i medalla de plata l’any passat, Cristofer Clemente, el quart classificat del 2021, Gerard Morales, l’equip Team Garmin de França, l’hongarès Idikó Wermescher, el francès Beñat Marmisolle, el suec Kristin Berglund i la corredora Alex Hasenohr (atleta USA Dynafit), l’americana Alex Hasenohr i Zach Miller que corerà la prova de 105 kms (atleta USA The North Face).

Un recorregut autèntic pels amants de la muntanya

Totes les proves són d’una bellesa espectacular i recorren indrets idiosincràtics del paisatge pirinenc. Tanmateix, cal destacar, especialment, el recorregut de la prova més llarga, la de 105 km, que s’iniciarà el dia 24 de juny a les set del vespre. Els corredors partiran de la plaça de l’Església d’Ordino i des d’allà faran la volta sencera al Principat.

Iniciant en direcció a la Cortinada, pujaran fins al Pla de l’Estany i les Bordes de Prats Nous, on es realitzarà el primer avituallament. A partir d’aquest punt, enfilaran cap al punt més alt d’Andorra, el Pic de Comapedrosa, es dirigiran en baixada després cap a l’Estany Negre i seguint fins al Coll de la Botella, des d’on baixaran després cap a la capital andorrana. Des d’aquí, faran camí de nou per la Vall del Madriu, patrimoni de la humanitat per la UNESCO, arribant fins al Refugi de l’Illa, Grau Roig, i creuant cap a la Vall d’Incles, per enfilar cap al Refugi de Sorteny i, finalment, després d’una llarga jornada, arribar de nou a Ordino.

La prova de 50 km començarà el dissabte 25 de juny, a les 8 hores, i es centra en el sector nord del Principat. En aquest cas, cal destacar el pas pel Coll d’Ordino, el Coll de les Cases i el Refugi de Comapedrosa, després dels quals el recorregut vira cap al sud per retornar al punt d’inici, creuant la Massana. Per últim, les curses de 21 km i 7,5 km sortiran totes dues el dia 26, una a les 9.30 hores i l’altra a les 10 hores.

En la més llarga, destaca el pas pel Pic de Casamanya, una de les muntanyes més emblemàtiques del Principat, així com també el Roc de la Cuba, on els corredors podran gaudir d’una panoràmica espectacular del nord d’Andorra. Finalment, la cursa més curta de totes, permetrà gaudir dels camins que rodegen la localitat d’Ordino, amb llocs destacats com el camí dels Aubells, el riu Segudet, o el Bosc Viu.

Durant cada dia que durarà l’Andorra Multisport Festival, es podrà gaudir d’un gran ambient esportiu a tot el Principat, per on aniran passant els atletes de les diferents disciplines. Es tracta d’una oportunitat ideal per a tots els corredors de muntanya que vulguin iniciar-se, continuar progressant o registrar noves marques personals.

La llarga experiència que té Andorra en l’organització d’esdeveniments esportius de muntanya se suma a la idoneïtat del seu territori, oferint, així, unes condicions úniques per viure una gran experiència.