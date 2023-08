Descobrir els canvis socioeconòmics a la segona meitat del segle XX

Oportunitat per a descobrir les quatre cases museus: Casa d’Areny-Plandolit, Casa Cristo, Cal Pal i Casa Rull (SFGA)

La transformació econòmica d’Andorra de la segona meitat del segle XX va propiciar el gran salt a la modernitat, els temps van canviar i la societat rural tradicional va experimentar diferents modificacions. Per a donar testimoni d’aquesta transformació i per a conservar l’herència de l’habitat rural a Andorra s’ha impulsat l’itinerari específic que explica la vida al país abans dels canvis socioeconòmics, per les quatre cases museus, Casa d’Areny-Plandolit, Casa Cristo, Cal Pal i Casa Rull.

Per aquest motiu, s’ha reeditat un fulletó informatiu amb una breu descripció de les cases -museus- i la informació bàsica (preu, horaris, contacte…), disponible en quatre idiomes (català, castellà, francès i anglès) i també es pot descarregar a www.museus.ad.

Aquest itinerari dona testimoni dels diferents estaments socials i formalitza una ruta museística que permet recobrar vivències i records fonamentals per a la memòria col·lectiva del Principat. Una experiència cultural única que apropa els visitants als valors de les antigues comunitats rurals.