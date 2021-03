Descobrint el Priorat

Aquesta setmana proposem una ruta motoritzada per conèixer alguns municipis del Priorat on es fa vi emparat sota la Denominació d’Origen Montsant. És un itinerari que ens porta a visitar la zona sud i nord-est de la comarca. La producció vinícola està concentrada en gran part en cellers cooperatius, tot i que cada vegada hi ha més cellers particulars. Com a visites obligades ens fixem en els cellers cooperatius de Cornudella i Falset, de l’arquitecte vallenc, deixeble de Gaudí, Cèsar Martinell, qui a principis del segle XX va projectar força cellers modernistes, també anomenats ‘catedrals del vi‘, especialment a les contrades tarragonines però també va ser el creador de projectes d’altre edificis a diferents punts de Catalunya, com la farinera de Cervera.

Iniciem la ruta entrant a la comarca per la C-242 que ve des de Reus i ens aturem a Cornudella de Montsant on podem contemplar el celler cooperatiu. També és d’interès la seva església parroquial d’estil renaixentista, obra de Pere Blai.

Molt a prop de Cornudella trobem una petita pedania que rep el nom de Siurana. Són de màxim interès la seva església romànica de Santa Maria i les restes del castell àrab, així com els seus llegendaris cingles.

Després marxem en direcció Falset, capital de comarca, on no oblidarem la visita al celler de la Cooperativa Agrícola, un edifici modernista construït el 1919 per Cèsar Martinell. Altres visites d’interès són l’església parroquial, el castell d’origen medieval, el Portal del Bou, la plaça porxada de la Quartera amb el Palau dels Ducs de Medinaceli (1630), el Palau dels Comtes d’Azara del segle XVIII, i el meravellós paratge de roca roja de l’ermita de Sant Gregori, a 2 Km de Falset en direcció Reus.

De Falset ens dirigim a Marçà. Alguns punts d’interès són l’església barroca de Sant Joan i el museu d’escultura LulaPérez-MarçàGiné.

El següent poble que trobem és Capçanes, voltat de vinyes per una banda i de boscos espessos per l’altra. El seu celler cooperatiu és un model de gestió i bona coordinació, característiques que han permès que es pugui dur a terme el complex procés productiu del vi kosher (per a la comunitat jueva). Kosher significa ‘apte’ en hebreu. És a dir, apte per a ser consumit per totes aquelles persones que segueixen els preceptes de les lleis religioses jueves. El vi es comercialitza fins i tot a Israel.

Capçanes és pàtria del famós guerriller austracista ‘Carrasclet’, l’estàtua del qual presideix l’entrada del poble. També us podeu apropar a la Font de Santa Rosalia que disposa d’una àrea d’esbarjo.

Els Guiamets és un poble situat enmig d’un bonic paratge retallat per les serres de Llaberia i el Montalt. Té un pantà de 10.500.000 m3 de capacitat on s’hi pot practicar la pesca i el piragüisme i també passar una bona jornada d’esbarjo.

El Masroig, vila de terres rogenques, amaga racons llegendaris, com l’ermita de la Mare de Déu de les Pinyeres, i el poblat protohistòric del Puig Roig del Roget (IX-VII aC), l’únic de l’època a tot Catalunya totalment excavat, del qual es pot veure la planta sencera. El seu celler cooperatiu és a l’avantguarda de producció tant vinícola com oleícola.

El Molar conserva vestigis arqueològics celtibèrics i romans, al paratge del mont Calvari i l’antiga font, on es troba un camp d’urnes (amb 172 urnes). Com Bellmunt del Priorat va ser una vila d’activitat minera on s’explotava plom, barita, manganès, i la popular greda o terra de batà que servia antigament per a treure les taques de greix.

I finalment visitarem també La Figuera, que ens sorprèn amb la seva extraordinària vista sobre la comarca i les terres veïnes, que albirarem des de diverses mirandes com la del Balcó del Priorat (Coll d’en Solans), la del Guixar, o la de l’ermita de Sant Pau. En aquest darrer punt hi trobem l’observatori de l’exèrcit republicà durant la Batalla de l’Ebre (restes de trinxera). No ens podem oblidar de recomanar el plat típic del poble: les crestes de la Figuera (massa de patata farcida de carn picada).

