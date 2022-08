Descobreix la tendència ‘brontouring’ i per què és un èxit

Fa anys que el contouring va aterrar de la mà d’influencers com Kim Kardashian amb la missió d’emfatitzar les nostres faccions amb un joc de llum i ombres. Des de llavors s’ha anat adaptant a noves tendències i, ara, es consolida com el brontouring. T’avancem que treu tot el partit a l’ús de les pols bronzejadores. T’atreveixes?

El brontouring

Està triomfant a TikTok i abans de dominar el vocable t’hauràs enamorat d’ell. Fins i tot pot ser que ja ho hagis provat esculpint les teves faccions amb pols de sol.

Però… són les pols de sol bons aliats per a definir els contorns? A priori, no, si pensem en textures brillants i irisades. I és que el to ‘shimmer’ d’alguns d’aquests cosmètics pot quedar poc afavoridor. A més, estan en tons càlids. No obstant això, els productes beauty formulats per a potenciar les ombres en zones com la mandíbula, els pòmuls i la templa presenten un acabat mat i una tonalitat freda.

Com aconseguim llavors l’èxit? Seguint l’etiqueta #brontouring a TikTok veiem que la tendència supera les 50.000 visualitzacions i descobrim l’aposta de @victorialyn, la qual supera els 2 milions de visualitzacions. Proposa tenyir de bronzejat al complet la parpella amb efecte lífting i continuar emprant les pols en la zona alta del pòmul, en la zona baixa de la mandíbula, en la templa i en el nas, però de forma més difuminada.

Per bellezactiva.com