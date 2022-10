Descobreix aquests aliments que pugen l’ànim i gaudeix sentint-te bé per dins i per fora

Fa relativament poc que hem tornat a començar i potser no ha estat fàcil. Després del període de descans de les vacances, de la flexibilització de les rutines i de la desconnexió, el calendari torna a marcar els temps. I pot ser que enyoris aquesta felicitat que era radiant fa unes setmanes, quan les preocupacions del dia a dia estaven una miqueta més lluny. I saps què? L’alimentació et servirà, i molt, per a recuperar l’energia: no et perdis aquesta entrada sobre aliments que pugen l’ànim.

La tornada a la feina i el poder de l’alimentació

L’alt nivell de demandes de la rutina pot provocar estrès i angoixa després de les vacances. Els experts parlen del trastorn adaptatiu, que desapareix quan ens habituem a les demandes i obligacions diàries. L’apatia, el malestar físic o les dificultats per a concentrar-nos poden ser alguns dels senyals de la denominada Síndrome Postvacacional.

Si l’apatia creix amb el sedentarisme, l’exercici físic la combat. Però també pot contribuir a suportar millor la tornada a la feina, una planificació correcta de les tasques laborals i de totes les nostres activitats del dia a dia i organitzar-nos plans en el descans del migdia o després de treballar.

I, finalment i fonamental, hi ha aliments que ens pugen l’ànim, i que són ideals i molt rics per a incorporar en la nostra dieta d’alimentació. Per exemple, quatre fruites al dia i dues racions de verdures millora l’estat d’ànim i una ració de peix blau com a mínim dues vegades al dia.

Deu aliments que pugen l’ànim

La Dra. María José Crispín, doctora nutricionista ha elaborat una llista d’aliments que poden fer-nos sentir millor i reduir l’estrès.

– Aigua. Sabies que la deshidratació pot provocar un canvi important en l’estat d’ànim? La ingesta necessària d’aigua és ideal per als processos fisiològics també.

– Xocolata negra o cacau pur. El seu reconeixement com a element de la felicitat ha superat qualsevol frontera: millora la producció d’hormones que alleugen l’estrès, estimula el sistema nerviós central i genera sensació de benestar. Això sí, ha d’aconseguir o superar el 70% i n’hi ha prou amb 1-2 unces de xocolata o 1-2 cullerades de cacau al dia.

– Peix blau. Diversos estudis relacionen la depressió amb els nivells baixos d’omega 3, molt presents en el peix blau i que afavoreix el bon funcionament del sistema nerviós.

– El marisc. És ric en seleni, l’absència del qual es vincula amb l’ansietat i el baix ànim, en zinc i en vitamina B12. El marisc combat el cansament i l’estrès.

– Aus i carn vermella. Existeixen evidents estudis que vinculen la falta de vitamina B12, molt present en la carn vermella, amb la depressió.

– Carbohidrats, però llegums o grans integrals perquè proporcionen nivells estables de glucèmia.

– Cítrics, perquè són font de vitamines, minerals i antioxidants, i així milloren els nivells de dopamina i serotonina, sobretot quan els prenem en dejú, contra l’estrès, la fatiga i el cansament.

– Cafè. Pot proporcionar sensació de benestar físic i mental en petites dosis, és a dir, un cafè o dos al matí, gràcies als psicoestimulants. Això sí, si abusem el resultat és perjudicial per a nosaltres, com provocar-nos ansietat i insomni.

– Verdures de fulla verda. Són riques en àcid fòlic, que ens proporciona calma.

– Fruita seca. Mentre que els anacards (que són rics en magnesi) poden reduir la fatiga i la depressió i augmentar el rendiment físic, les nous ajuden a la producció de més serotonina.