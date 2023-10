Descobert que vivia de forma irregular per una pixada al carrer

Un home emmanillat (iStock)

La matinada de diumenge, la Policia va detenir un home, de 47 anys i no resident, com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública, per desobediència i resistència, i d’un delicte contra la llibertat, per amenaçar els agents. Els policies el van controlar per orinar a la via pública i, tot i demanar-li diverses vegades, l’home es va negar a identificar-se injuriant i amenaçant els funcionaris.

En el moment d’efectuar-li una primera palpació de seguretat, l’home va empentar un dels agents i es va resistir fortament a la detenció. Un cop es va verificar la seva identitat en dependències policials, es va constatar que l’arrestat es trobava residint al Principat en situació irregular.