Descens, durant l’any passat, de la quantitat de droga intervinguda per la Policia (-30,7%)

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Droga i diners intervinguts per la Policia durant el 2025
Droga i diners intervinguts per la Policia durant el 2025 (Policia d’Andorra)

Durant l’any 2025, la Policia va intervenir un total de 4.248,0 grams d’estupefaents al Principat d’Andorra. Aquesta xifra representa una disminució del -30,7% respecte a la quantitat intervinguda l’any 2024, que va ser de 6.126,4 grams. Si es compara amb les xifres de fa 10 anys, s’ha produït una disminució del 86,9% respecte a l’any 2016 (32.309,5 grams). En tot cas, les dades de l’any 2025 estan per sota de la mitjana del període 2016-2025 (11.589,4 grams) i de la mitjana dels darrers cinc anys (6.875,6 grams).

Durant aquest any 2025, el 41,2% d’estupefaents intervinguts corresponen a l‘haixix, amb un total de 1.749,2 grams, seguit de la marihuana, amb 1.637,4 grams (38,5%). Més lluny, se situen les intervencions de la cocaïna (697,7 grams) i d’altres estupefaents (163,7 grams).

Per lloc d’intervenció, durant l’any 2025, el 40,2% dels estupefaents es van intervenir a la frontera hispanoandorrana, el 39,2% a l’interior del Principat i el 20,5% restant a la frontera francoandorrana.

El nombre de detencions amb imputació d’estupefaents durant l’any 2025 va ser de 189, un 37,0% menys respecte a l’any 2024 (300 detencions). Un total de 123 detencions (65,1%) van ser efectuades a persones no residents, 47 a residents no andorrans (24,9%) i 19 a persones de nacionalitat andorrana (10,1%). Al llarg de l’any 2025 també es van efectuar 711 controls amb intervenció de cànnabis i derivats, un 1,4% més respecte a l’any 2024, i la major part d’ells (79,0%) s’han aplicat a no residents.

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