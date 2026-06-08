Descens, durant l’any passat, de la quantitat de droga intervinguda per la Policia (-30,7%)

Durant l’any 2025, la Policia va intervenir un total de 4.248,0 grams d’estupefaents al Principat d’Andorra. Aquesta xifra representa una disminució del -30,7% respecte a la quantitat intervinguda l’any 2024, que va ser de 6.126,4 grams. Si es compara amb les xifres de fa 10 anys, s’ha produït una disminució del 86,9% respecte a l’any 2016 (32.309,5 grams). En tot cas, les dades de l’any 2025 estan per sota de la mitjana del període 2016-2025 (11.589,4 grams) i de la mitjana dels darrers cinc anys (6.875,6 grams).
Durant aquest any 2025, el 41,2% d’estupefaents intervinguts corresponen a l‘haixix, amb un total de 1.749,2 grams, seguit de la marihuana, amb 1.637,4 grams (38,5%). Més lluny, se situen les intervencions de la cocaïna (697,7 grams) i d’altres estupefaents (163,7 grams).
Per lloc d’intervenció, durant l’any 2025, el 40,2% dels estupefaents es van intervenir a la frontera hispanoandorrana, el 39,2% a l’interior del Principat i el 20,5% restant a la frontera francoandorrana.
El nombre de detencions amb imputació d’estupefaents durant l’any 2025 va ser de 189, un 37,0% menys respecte a l’any 2024 (300 detencions). Un total de 123 detencions (65,1%) van ser efectuades a persones no residents, 47 a residents no andorrans (24,9%) i 19 a persones de nacionalitat andorrana (10,1%). Al llarg de l’any 2025 també es van efectuar 711 controls amb intervenció de cànnabis i derivats, un 1,4% més respecte a l’any 2024, i la major part d’ells (79,0%) s’han aplicat a no residents.