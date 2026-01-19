Descens del nombre de vehicles que entren a Andorra durant el desembre

El nombre de vehicles que han entrat al país durant el mes de desembre de 2025 s’estima en 362.854, fet que suposa una variació percentual negativa respecte al mes de desembre de l’any anterior del -6,1%. Pel que fa a la frontera hispanoandorrana, la variació ha estat del -6,1% i per la frontera francoandorrana del -6,2%.
El nombre de vehicles que han entrat a Andorra durant l’any 2025 s’estima en 4.202.545, això representa una variació del -2,8% respecte al mateix període anterior, en què s’estima que van entrar 4.321.664 vehicles.