Descens de les sol·licituds de prestacions per fills a càrrec presentades al segon trimestre d’enguany

El nombre de sol·licituds de prestacions per fills a càrrec presentades el segon trimestre de 2025 ha estat de 174, un -7,0% respecte al segon trimestre de 2024, quan se’n van presentar 187. D’aquestes, el 75,9% han estat resoltes favorablement i el 14,9% s’han desestimat, el 4,6% s’han arxivat, mentre que les restants es troben amb manca de documentació (2,3%) o en curs (2,3%).
Per sexe, les dones són les que han rebut majoritàriament les prestacions favorables (76,5%). Per edat, el 98,5% tenen entre 25 i 60 anys i majoritàriament són de nacionalitat andorrana (31,8%) i espanyola (26,5%). Un 48,5% dels beneficiaris han residit sempre al Principat o fa més de 20 anys que hi resideixen. Quant a l’estat civil dels beneficiaris de la prestació, la majoria són solters (34,8%) o casats (27,3%).
Les famílies que més ajuts han rebut són les monoparentals (67,4%) i, quant al col·lectiu, la gran majoria dels beneficiaris han estat els adults (93,9%). Pel que fa al nombre de fills a càrrec, predominen les famílies que tenen 2 fills a càrrec amb el 47,7% del total d’ajuts, seguides per les famílies amb 1 fill a càrrec amb el 38,6%. D’altra banda, Andorra la Vella (34,1%) és la parròquia on més ajuts s’han atorgat.
Durant el segon trimestre de 2025 s’han denegat 26 sol·licituds d’ajut. El principal motiu de denegació de les sol·licituds ha estat “Superar el LECS familiar” amb un 80,8%.