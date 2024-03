Descens de les hipoteques concedides l’any passat al Principat (-5,4%)

Un pis sense moblar (iStock)

L’any 2023, les hipoteques noves concedides disminueixen el -5,4% respecte l’any 2022, passant de 702 hipoteques concedides l’any 2022 a 664 hipoteques concedides l’any 2023. Destaca el creixement del nombre d’hipoteques concedides a les parròquies de Canillo, Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany. La resta de parròquies presenten variacions negatives en el nombre d’hipoteques concedides.

Com a dada a tenir en compte indicar que, les hipoteques concedides corresponen a les hipoteques noves, sense considerar les renovacions (per a no duplicar-les). Les hipoteques per a ús residencial inclouen els habitatges de primera o segona residència. D’altra banda, les hipoteques per a altres usos inclouen la resta, com les hipoteques sobre hotels, locals, promocions i terrenys.

Així, segons aquestes consideracions, en relació a les hipoteques noves concedides per a ús residencial, hi ha hagut una disminució percentual del -8,1% l’any 2023, mantenint així l’evolució desfavorable des de l’any 2021. Aquest tipus d’hipoteques inclouen habitatges de primera o segona residència. Les parròquies, amb més hipoteques concedides per a ús residencial, l’any 2023, són la Massana, Canillo i Escaldes-Engordany, amb 123, 105 i 103 noves hipoteques respectivament. En relació a l’evolució, presenten variacions positives les parròquies de Canillo, de Sant Julià de Lòria i d’Escaldes-Engordany. En canvi, la resta de parròquies tenen variacions negatives respecte l’any anterior.

En canvi, el nombre d’hipoteques noves concedides per a la resta d’usos, que inclouen hotels, locals, promocions i terrenys, ha augmentat un +29,4% l’any 2023 respecte al 2022, amb 66 hipoteques.

Pel que fa al valor total de les hipoteques noves en aquest últim any, s’ha observat una disminució del -9,7% del valor de les hipoteques concedides respecte al 2022, amb uns 339 milions d’euros concedits. L’import màxim concedit va ser, amb 79 milions d’euros per a la parròquia de la Massana.

Quant a l’import mitjà de totes les hipoteques concedides per l’any 2023, aquest ha estat de 510.551 euros, el -4,6% respecte l’any 2022 (534.923 euros).

Quant al valor de les hipoteques concedit per a ús residencial, ha disminuït el -6% l’any 2023 en comparació amb l’any anterior. Destaquen, amb el -33,9% i -23,5% de decreixement respectivament, les parròquies d’Ordino i d’Encamp, mentre que a la parròquia de Canillo el valor de les hipoteques concedit creix el 36,7%. Igualment, s’observa una disminució en cinc de les set parròquies de les hipoteques concedides l’any 2023 per a ús residencial. L’import mitjà s’ha situat en 320.748 euros, amb un augment del +2,3% (313.395 euros per l’any 2022).

El valor de les hipoteques per a altres usos ha disminuït l’any 2023 en comparació amb l’exercici anterior, un -14,2%, tot i l’augment molt significatiu registrada a les parròquies de Canillo i la Massana. L’import mitjà d’aquestes hipoteques s’ha situat per l’any 2023 en 2.230.286 euros amb una disminució del -33,7% respecte al 2022 (3.362.667 euros).

Finalment, per tipus de demandant, destaquen clarament els titulars nacionals respecte dels internacionals (el 94% enfront del 6% per l’any 2023).

En referència a les dades del segon semestre del 2023, el nombre d’hipoteques noves concedides al Principat d’Andorra ha mostrat un augment del 30,9%, amb 373 hipoteques concedides respecte les 285 concedides el segon semestre de 2022.

Quant al nombre d’hipoteques noves concedides per a ús residencial al Principat d’Andorra el segon semestre de l’any 2023, han augmentat un +19% en comparació al segon semestre de l’any anterior.

Pel que fa al valor total de les hipoteques noves en aquest segon semestre de 2023, l’import màxim concedit correspon a la parròquia de Canillo amb més de 49 milions d’euros.

Pel que fa al valor de les hipoteques concedit per a ús residencial, destaquen les parròquies de la Massana, d’Escaldes-Engordany i de Canillo, amb uns 24, 20 i 19 milions d’euros respectivament per a aquest segon semestre de l’any 2023.