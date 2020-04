Descartada la celebració de la Nit de la Candela i la trobada internacional d’artistes Art Camp

El calendari avança i ja s’han pres algunes decisions pel que fa a l’anul·lació d’activitats programades a Ordino. Els actes més destacats de la primavera, Caramelles i el cicle Geografies, van ser els primers a anul·lar-se per la immediatesa de dates. Després de conèixer l’anul·lació de les proves de l’Andorra Ultra Trail, el Comú anuncia avui la suspensió de la Nit de la Candela i l’Art Camp, dos dels actes més destacats previstos per aquest estiu.

La Nit de la Candela, amb dues edicions celebrades, s’havia de reprendre el 26 de juny. Es tracta d’una festa multitudinària que portava al nucli antic d’Ordino centenars de persones, amb Andbank i Nord Andorrà com a principals patrocinadors.

Art Camp, la Trobada internacional d’artistes organitzada en col·laboració de la CNAU, estava prevista celebrar-se del 14 al 25 de juliol. Si bé, aquesta última, no es tracta d’una convocatòria massiva, sí reuneix artistes dels cinc continents i ha quedat descartada per la previsió d’una mobilitat restringida.

Pel que fa a la celebració de les festes majors que comencen el 29 de juny amb la celebració de la festa parroquial de Sant Pere encara no s’ha pres la decisió i no es descarta portar a terme alguna acció alternativa que pugui comptar amb la participació activa de la població. De fet, són moltes les iniciatives d’aquest caràcter que s’han tirat endavant fins ara. El concurs de fotografia a la xarxa Instagram, #ordinoesquedaacasa, vigent fins el 30 d’abril; la crida per una celebració de Sant Jordi des de casa que vol fomentar la creativitat literària, plàstica i culinària amb la campanya #ordinoenclauderosa, o el Club de lectura virtual, amb una edició especial coordinada conjuntament amb el Comú de la Massana, que tindrà lloc el dia de Sant Jordi, dijous 23 d’abril, són bons exemples.