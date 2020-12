Descarrega’t aquí els certificats d’autoresponsabilitat per viatjar aquestes festes

Catalunya manté el confinament perimetral aquestes festes, encara que inclou, entre les excepcions per desplaçar-s’hi reunir-se amb familiars i/o gent propera. Dins del territori català la mobilitat es limita a l’àmbit comarcal, excepte quan una bombolla de convivència es desplaci per visites a familiars o gent propera, es traslladi a una segona residència o vagi a un establiment hoteler o casa rural.

Per circular pel territori català cal complimentar el certificat d’autoresponsabilitat que han posat a disposició les autoritats catalanes i que et pots descarregar aquí:

-Certificat autoresponsable per entrar i sortir de Catalunya

-Certificat autoresponsable per entrar i sortir de la comarca

Quant a França, es permet la mobilitat entre Andorra i França. No es necessari cap document per desplaçar-se per territori francès. Tanmateix, des del Govern d’Andorra recorden que França aplica un toc de queda entre les 20 hores i les 6 hores, pel que no es pot circular en aquesta franja horària pel territori veí. Excepcionalment, no hi ha toc de queda la nit del 24 de desembre.