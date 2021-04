Descans i il·luminació

Diverses són les vegades que he escrit parlant sobre la importància del descans i altres tantes sobre l’atenció. A part de ser necessari el descans té l’avantatge de fer-nos sortir d’aquesta roda diària en la que de vegades semblem engranatges.

Funcionant de forma mecànica i actuant com autòmats davant de situacions més o menys habituals. En estar de vacances ens solem relaxar i en aquestes èpoques de reunions tant d’amics com sobretot familiars passem a explicar els nostres projectes als que ens envolten. Solem explicar-los de forma diferent a com solem fer-ho professionalment.

D’una forma més senzilla i simplificada. És llavors quan sol aparèixer la il·luminació. No estàs centrat i concentrat en una cosa fixa sinó tot el contrari ho estàs explicant d’una altra manera. Els dubtes o les preguntes de persones que res o poc tenen a veure són diferents a les dels professionals amb els que habitualment t’envoltes. Això permet que un mateix vegi el seu propi projecte des d’una altra perspectiva i així sense esperar-ho apareix la il·luminació.

Noves idees o formes de desenvolupament d’aquest projecte. Apareixen de forma increïble. Per tant aprofiteu i descanseu que és important i ja veureu com més i sense voler apareixeran noves idees que esdevindran desitjos a partir de la recuperació que tots desitgem.

