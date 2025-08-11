Desarticulat un entramat d’empreses que venia mobles de disseny exclusiu falsificats, amb centre d’operacions a la Seu

La Policia Nacional ha desmantellat un grup dedicat a la importació, distribució i venda internacional de mobles de disseny exclusiu falsificats, amb la detenció de l’administrador i del CEO de les societats utilitzades per al delicte. El principal centre d’operacions es trobava en una nau industrial de la Seu d’Urgell, tot i que la xarxa comptava també amb magatzems a la localitat de Manresa, des d’on distribuïen els productes a diversos països europeus sota l’aparença d’una activitat empresària legal. En total s’han intervingut 6.000 peces de mobiliari falsificat, amb un valor al mercat que superaria els 500.000 euros, i el de les peces originals, els 2 milions.
La investigació va començar després de la denúncia del representant legal d’una prestigiosa marca de mobles de disseny contra diverses societats que comercialitzaven articles falsos. Els mobles imitaven productes de disseny exclusiu amb molt de prestigi en el sector a nivell internacional. Els detinguts administraven diferents pàgines web, que havien creat per a especialitzar-se en mercats europeus concrets, com ara l’alemany, l’italià o el francès, per quantitats que oscil·laven entre els 50 i els 1.300 euros. També comercialitzaven els articles a través de “marketplaces” de conegudes cases de mobles i populars portals de venda en línia.
Els productes tenien origen a la Xina i els compraven a diferents proveïdors d’aquest país per a després comercialitzar-los per un 261,5% d’increment del preu de venda sobre el d’adquisició.
Fins a 10 milions d’euros de beneficis a l’any
Aquestes societats delictives obtenien beneficis anuals de fins a 10 milions d’euros amb la venda de peces falsificades; una activitat que afecta tant els fabricants originals com els consumidors.
Els agents han constatat en l’anàlisi dels dispositius electrònics que al llarg dels anys els detinguts haurien venut prop de 90.000 articles falsificats que infringirien els drets de propietat industrial de les marques perjudicades. Les peces originals es poden arribar a vendre per 9.000 euros per unitat.