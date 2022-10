Des de la Seu i el Pirineu, gràcies consellers!

Aquesta setmana, que s’ha produït el canvi de Govern, són moltes les mostres d’agraïment al vicepresident, als 6 consellers de Junts per Catalunya i a tots els seus equips per la feina feta al capdavant dels seus departaments. Realment han demostrat en aquests 18 mesos una solvència i una capacitat de gestió que ha excel·lit en totes les seves àrees de responsabilitat i que han fet un país millor al servei de la seva gent.

També a nivell de Pirineu, i parlo especialment de la Seu d’Urgell, el balanç és extraordinari. Molts projectes on hem treballat molt dur, conjuntament Ajuntament i Govern, que ja són una realitat o que estan molt avançats i s’han d’acabar de concretar en els propers mesos.

Des de Vicepresidència s’ha coordinat el desplegament territorial al Pirineu, que farà que 8 Departaments tinguin seu al Pirineu al final del 2023. Tenim inaugurada l’Àrea 5G del Pirineu a la Seu d’Urgell (que ha de millorar la connectivitat a tot el Pirineu i ajudar a les empreses i serveis a aprofitar tota la seva potencialitat) i constituïda l’Associació La Seu Tech City amb 35 socis que ha de liderar el futur hub tecnològic Pirineu Tech Mountain.

En aquest departament també s’ha fet realitat l’obertura del Túnel dels Tres Ponts, la potenciació de l’IDAPA com a motor d’acció al Pirineu o l’impuls exponencial de les polítiques de muntanya a través de la Direcció General de Muntanya, amb seu a la Seu. La nova Llei de muntanya, en avançat procés d’elaboració i l’Agenda Estratègica Pirineu són llegats d’aquest període que cal que tinguin continuïtat.

A nivell sanitari hem inaugurat el nou CAP de la Seu d’Urgell, el consultori de Castellciutat i l’heliport nocturn de l’aeroport que permet els trasllats de les emergències sanitàries les 24 hores del dia. L’Ajuntament ja ha aprovat la cessió dels terrenys pel nou Hospital Comarcal de l’Alt Urgell que el Departament de Salut ens va demanar fa un any, el pla funcional està aprovat i el finançament reservat. En breu s’hauria d’anunciar els terminis d’execució. També el pla funcional del nou Centre de Salut Mental que el Bisbat promou al Seminari està ja avaluant-se pel Departament de Salut i s’està treballant per a ampliar el conveni de col·laboració amb Andorra.

Ara que INEFC Pirineus ja és una realitat, el Departament d’Economia estava treballant en el finançament del futur edifici docent, clau per a la consolidació i creixement del projecte. I amb el Departament de Recerca i Universitats teníem molt avançada la implantació dels estudis universitaris d’Infermeria al Pirineu, en una Unitat Docent Conjunta de tot el Pirineu.

Drets Socials ha escollit la Seu d’Urgell per a implantar el Barnahus (el centre integral per atendre els infants que han patit abús infantil) a la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran, els terrenys ja estan cedits al Departament i amb finançament europeu serà una realitat aviat. També s’ha incrementat de manera molt significativa els serveis a prestar en atenció a les persones en el nou contracte programa i amb l’Agència Catalana d’Habitatge s’han incrementat en 10 els pisos per a lloguer social a la Seu d’Urgell. Tenim demanades les subvencions dels Fons Next Generation per la reforma i ampliació de la Unitat SocioSanitària de la Fundació Sant Hospital, pels pisos de Cal Pensament i pendents de presentar els dels pisos tutelats per la nostra gent gran.

Un dels darrers actes institucionals de la consellera de Justícia fou a l’Alt Urgell, concretament a Canturri, en el marc de l’acció d’exhumació de fosses de la guerra civil per part de Memòria Democràtica. També des del Departament d’Exteriors s’ha mirat al Pirineu. La nova delegació del Govern a Andorra, que estava previst que s’obrís abans d’acabar aquest any, és també una oportunitat per a millorar les relacions institucionals i la via per a treballar plegats projectes conjunts en el marc pirinenc i europeu.

Tots els consellers i conselleres, així com el Vicepresident, han visitat en vàries ocasions el Pirineu i especialment la Seu d’Urgell. I amb el treball conjunt a la Seu i al Parlament, i també amb la feina ingent del Delegat de Govern al Pirineu, tots aquests projectes vitals per a la ciutat i els nostres veïns i veïnes, s’han anat fent realitat o estan molt a prop de ser-ho. De nou, moltes gràcies Vicepresident Puigneró i Consellers Argimon, Cervera, Giró, Geis, Alsina i Ciuró. Catalunya i el Pirineu us estarem sempre en deute.

Amb el nous interlocutors del Govern no pararem de treballar -com hem fet fins ara- per a acabar de culminar tots aquests projectes. Òbviament, com farem amb la feina que tenim engegada amb la resta de departaments que no han canviat de titular. No s’entendria que, per un canvi de persones, no acabessin sent realitat uns projectes que estan tan avançats i compten amb el vist-i-plau de totes les administracions.

Jordi Fàbrega i Sabaté

Vicealcalde de la Seu d’Urgell i Diputat al Parlament