Des d’avui ja torna a estar actiu el servei l’autobús a Engolasters

De l’1 de juny al 30 de setembre del 2020 estarà en funcionament el servei d’autobús a Engolasters.

El servei comença a les 9.30h del matí fins a les 20h del vespre. La primera parada és el carrer de la Unió i recorre 13 parades fins rribar a Engolasters. La primera sortida des d’Engolasters és a les 10 i la darrera a les 20.30h.

El preu del servei és d’1 euro el bitllet senzill, 8 euros per l’abonament de 10 viatges, 10 euros per l’abonament setmanal i 25 euros per l’abonament mensual.

Els trajectes es faran de dilluns a diumenge. Els usuaris que disposin de la tageta magna, targeta blava i els menors de 3 anys podran viatjar gratuïtament. El vehicle anirà equipat amb portabicicletes i permetrà l’accès amb gos (amb morrió si és de grans dimensions i abonant bitllet si ocupa una plaça útil)

Trajecte:

– C/ de la Unió

– Rotonda Dama de Gel

– Caldea

– Pont dels Escalls (parada només de baixada i només durant el mes de juny)

– Plaça Santa Anna

– Cruïlla d’Engolasters

– Coll de Caldes

– Urbanització Can Noguer

– Cementiri

– Urbanització de la Plana

– C/ de la Solana

– Urbanització Sant Miquel d’Engolasters

– Església Sant Miquel d’Engolasters

– Entrada Font de la Closa

– Circuit esportiu de les Fonts

– Camp del Serrat

Horaris:

Sortida C/ de la Unió

8h – 9.30h – 10.30 – 11.30h – 12.30h – 13.30h – 15.30h – 18h – 20h

Sortida d’Engolasters

8.30h – 10h – 11h – 12h – 13h – 14h – 16h – 18.30h – 20.30h