Des d’aquest divendres ja no es pot aparcar a la Clota Verda, a Ordino

L’aparcament de la Clota Verda, a Ordino (AndorraDifusió)

L’aparcament de la Clota Verda d’Ordino està tancat definitivament des d’aquest divendres, dia 1 de novembre. Per a impedir l’estacionament s’hi han instal·lat tanques per a prohibir l’aparcament dels vehicles a la zona. Des del Comú ordinenc asseguren que ja no poden disposar del pàrquing perquè el contracte ha arribat al seu final. Tot indica que la propietat pensa construir en el terreny en qüestió.

Per tot plegat, el Comú d’Ordino ja està treballant per a trobar solucions que compensin la manca d’aquest aparcament amb altres places de zona verda al carrer del Lloser. Per altra banda, de cara al proper dijous, dia 7 de novembre, a les 19 hores, se celebrarà una reunió per tal d’informar al veïnat i que, aquest, pugui dir-hi la seva. La reunió es farà a la sala la Buna.