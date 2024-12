Des d’Andorra el SAAS ha enviat recursos a l’accident de l’autobús a Portè i Puymorens

Serveis sanitaris atenent els accidentats del sinistre de l’autobús (Anthony CIRERA / SDIS 66)

Des del Principat s’han enviat efectius de suport a l’accident que aquesta tarda de diumenge ha tingut lloc a Portè i Puymorens, a l’Alta Cerdanya, com avançava fa unes hores Fòrum.ad. Un autocar de l’Hospitalet de Llobregat que venia d’Andorra i que retornava cap a terres barcelonines s’ha sinistrat deixant un balanç momentani de dues persones mortes, una quinzena de ferides greus i quinze més de caràcter lleu. Hi viatjava una cinquantena de passatgers.

El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) posava a disposició un helicòpter HEMS (medicalitzat) que no ha hagut de sortir, finalment, perquè ja hi havia suficients dotacions aèries sobre el terreny. Sí que ha marxat cap al lloc dels fets una ambulància de Suport Vital Avançat SVA (la que està ubicada al Pas de la Casa) i, per aquest motiu, se n’ha enviat una altra al Pas per a substituir-la.

Les tasques de l’equip SUM andorrà desplaçat han consistit en atendre els accidentats en el punt mèdic avançat que s’ha instal·lat amb la finalitat d’estabilitzar els ferits víctimes del sinistre.