Derrota per dos punts del BC Andorra davant del Força Lleida a la Lliga Catalana LEB Or (84-86)

El partit de Lliga Catalana entre el BC Andorra i el Força Lleida ha mantingut un marcador força igualat durant tot el partit. Durant molts moments semblava que serien els andorrans els que s’endurien la victòria, però, just al final, la serenor dels del Segrià ha acabat donant-los el triomf, 84-86.

Tocarà remuntar i guanyar el proper partit a Lleida si el BC Andorra es vol adjudicar la Lliga Catalana de LEB Or. En el matx d’aquest dilluns s’ha de reconèixer que els lleidatans han tingut la punteria “afinada”, per això han mantingut les seves opcions fins al darrer moment. La derrota no és l’única nota negativa, hi cal sumar la lesió de Rafa Luz que s’incorpora a la llista de baixes.

Dijous vinent tocarà remar contra corrent a domicili davant d’un Lleida que, avui dilluns, ha estat desinhibit i que ha “afusellat” dels dels 3 punts. No hi ha res decidit i “tot és possible”. El que sí que és cert és que, amb aquesta victòria, el Força Lleida s’emporta cap a casa el Trofeu d’Andorra la Vella.