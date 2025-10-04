Derrota injusta de l’FC Andorra, a casa, contra el Leganés (1-2)

L’FC Andorra del tècnic Ibai Gómez ha perdut, a Encamp, contra un rival que la temporada passada estava a primera divisió, el Leganés, però l’ha dominat i li ha jugat de tu a tu durant tot el partit. Lauti ha estat a punt d’avançar els tricolors, però la seva rematada ha acabat al pal. Diego Allende, en un principi, havia avançat els andorrans en el minut 37, però el VAR ha fet marxa enrere i ha anul·lat el gol per un fora de joc més que discutible. El porter avui de l’Andorra, Owono, cedit per l’Alabès i internacional amb Guinea Equatorial ha posat una mà salvadora al 43 per a fer que al descans s’arribi amb el 0-0 al marcador.
A la segona part la galleda d’aigua freda ha estat doble per als del Principat, Luis Henrique Barros ‘Duk’ en el 47 i Naim Garcia en el 51 posaven molt costa amunt el partit per als d’Ibai Gómez. Amb el 0-2 en el marcador, tot i així, els tricolors no ho han deixat d’intentar. El porter del Leganés, Juan Soriano, salvava una ocasió claríssima d’Àlex Calvo per als andorrans. Una mínima esperança s’obria quan Gael Alonso escurçava distàncies a prop del final del partit, en el minut 86, però el resultat ja no s’ha mogut més tot i l’últim esforç de Dani Villahermosa, en el 94, que sortia per sobre el travesser.
En el 97, just abans del xiulet del final del partit, el lateral de l’FC Andorra, Alex Petxarroman, era expulsat per protestar. Els 3.520 aficionats que s’han congregat avui a Encamp s’han quedat a un pas de veure la remuntada andorrana.
El proper partit dels del Principat serà un altra vegada en dissabte, el vinent, a les 18:30 hores, aquest cop l’11 d’octubre, a Anoeta, contra la Reial Societat B.