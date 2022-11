Derrota del FC Andorra contra el Racing per 0 a 1

Hi havia moltes expectatives posades en aquest partit després de guanyar el darrer compromís contra el Saragossa a la Romareda. Semblava més que possible que el FC Andorra podria tòrcer a l’històric Racing de Santander a l’Estadi Nacional. I, la veritat, és que els tricolors han estat superiors quant a estadístiques, tret dels xuts entre els tres pals: possessió de la pilota, precisió de les passades… En aquests aspectes els d’Eder Sarabia han estat millors. Però, això no ha estat suficient.

Amb la igualtat en el marcador, al minut 57, un gol de Pol Moreno, del Racing, ha encomanat el desencís entre la parròquia andorrana. Ha estat, sens dubte, una gerra d’aigua freda. No es pot discutir que, els càntabres, han tingut més efectivitat de cara a “barraca”. Toca refer-se per a continuar sumant a la lliga SmartBank.