Derrota del BC Andorra a Lugo (83-74)

Derrota justa aquest diumenge del BC Andorra al Pazo dos Deportes de Lugo (83-74) davant d’un Rio Breogán que ha acreditat en tot moment la seva condició d’equip revelació de la Lliga Endesa. Guiat per un joc intens i atrevit i una graderia totalment entregada, els gallecs han estat millors especialment en el rebot.

Han agafat 10 més (41-31), però és que a més han tingut la fortuna, o l’encert, de fer molt mal als tricolors en moltes d’aquestes segones o terceres oportunitats. El BC Andorra no ha deixat de tenir el partit relativament a prop en cap moment i la sensació és que el moment dels homes d’Ibon Navarro al partit acabaria arribant, però el desencert des de la línia de 3 punts i aquesta energia extra dels locals en la lluita per rebots i pilotes dividides ha acabat minant els intents del BC Andorra.

La derrota és justa aquest diumenge (el Breogán ha manat sempre) i a més és de les que fa mal perquè semblava que s’havia iniciat una bona línia i que això permetria acostar-se al somni de la Copa. Però aquesta lliga és molt dura i aquest diumenge el BC Andorra no ha estat desastrós però no ha estat excel·lent i per guanyar en el Pazo, com està aquest equip i com colla l’afició s’ha de fregar l’excel·lència. Anant al partit Ibon Navarro i Paco Olmos s’han anat vigilant de reüll durant tota la primera part.

Els dos tècnics s’han parat tota classe de paranys dels quals els seus jugadors anaven sortint, o no. Per exemple, Dzanan Musa, se n’ha sortit i molt bé. El bosnià ha acabat amb 26 punts i ha estat absolutament decisiu sempre que ha estat en pista. El 39-34 del descans deixava clar que les espases estaven enlairades, però que la dels gallecs ho estava una miqueta més. No molt però sí una mica més. El tercer quart les hostilitats s’han desfermat i Breogán ha començat a buscar el ko, 50-39, per exemple.

Curiosament, una mica abans els tricolors s’havien posat 40-39. Però no ha aconseguit el Ko l’equip local. Els equips d’Ibon Navarro sempre van fins al final encara que, com aquest diumenge, els partits no siguin precisament senzills. Al final del tercer quart 61-53. El BC Andorra , amb notícies positives de Hannah, Nakic, Codi i Aretaga, anava fent la goma però sense arribar a inquietar del tot els gallecs.

Sigui com sigui, la tònica ha estat aquesta fins al final. Un voler i no poder en clau tricolor i un Breogán que cada cop que li ha fet falta ha trobat primer un rebot salvador i després, tot sovint, un triple. El millor jugador del BC Andorra aquest diumenge ha estat Víctor Arteaga amb 16, gràcies als 11 punts i 6 rebots. Això no para. Tot el contrari. Dimarts a les 21 h visita el Poliesportiu d’Andorra el Lietkabelis lituà en una nova cita europea d’altura. I dissabte vinent darrer partit a casa del 2021 contra Casademont Saragossa.