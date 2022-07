Depilació de la zona íntima, tot el que has de saber

Per higiene, estètica, o simplement gust personal, la depilació íntima és un tema de màxim interès per a una gran part de dones. El no disposar de temps per a acudir a un saló de bellesa, converteixen la cura del borrissol íntim a casa en l’alternativa perfecta.

Un dels mètodes més utilitzats, és el rasurat amb maquineta, però saps com realitzar-ho correctament per a minimitzar al màxim la irritació i evitar el dolor?

Pren nota d’aquests consells que ens ofereixen les especialistes de Chilly.

Decàleg per a la depilació íntima:

Retalla una miqueta el pèl per a així facilitar el treball posterior.

Aplica algun producte que faciliti que la maquineta llisqui, com a aigua, sabó o crema.

Empra una maquineta que no hagi estat usada en una altra part del cos, preferiblement que sigui nova.

Aixeca el borrissol sense pressionar massa amb l’afaitadora per a tallar-lo.

Comença per la zona dels llavis majors i continuar per la muntanya de Venus.

Atura’t en el moment en el qual notis irritació o coïssor.

Durant les hores següents, fes servir roba suau i lleugera, a poder ser de cotó.

Evitar exposar-te al sol immediatament abans o després de depilar-te, ja que aquest fet pot afavorir l’aparició de cremades i la inflamació de la pell.

Durant les hores posteriors evitar rentar la zona amb aigua molt calenta i usar un gel d’higiene íntima.

La ginecòloga Belén Gómez, de l’Hospital Infanta Leonor, afirma que “la higiene íntima ha de ser molt més exhaustiva si la depilació és integral, ja que el borrissol actua com a escut protector i contribueix a mantenir la humitat de la pell, a més d’evitar la fricció directa amb roba, bicicletes, salvaslips, etc”.

Per bellezactiva.com