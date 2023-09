Denuncien una central hidroelèctrica de l’Alt Urgell per no respectar el cabal ecològic

Campanya de mesurament de cabals al riu Segre, al tram entre Puigcerdà i la Seu d’Urgell (Foto: Agents Rurals)

Els Agents Rurals de la Generalitat han presentat una denúncia contra una central hidroelèctrica de l’Alt Urgell per incompliment de les condicions de la concessió de què disposa aquesta instal·lació. En la inspecció, segons han detallat aquest dilluns, van detectar que al recinte no s’hi respectava el cabal hidrològic contemplat en aquell tram del riu Segre. Els agents no han detallat quina és la central a la qual s’ha obert aquest tràmit.

L’anunci arriba després que al llarg d’aquesta primavera i estiu el Departament d’Acció Climàtica ha dut a terme una campanya de captacions i mesurament de cabals del Segre, en el context actual de sequera, per a identificar possibles incompliments en el tram que va de Puigcerdà a la Seu d’Urgell. Ara fa dues setmanes, els Agents Rurals van presentar el balanç d’aquest dispositiu i ja van avançar que havien aixecat cinc actes a usuaris que sobrepassaven les captacions d’aigua. En aquest temps s’ha fet més d’una vintena d’actuacions de control, que han consistit en mesurar el cabal ecològic i el que anava a parar a diverses comunitats de regants i centrals hidroelèctriques.

En aquesta roda de premsa també es va detallar que s’ha revisat la titularitat de dues concessions més on s’hi havien detectat incompliments. El cap de l’Àrea Bàsica d’Agents Rurals de Cerdanya, Josep Pujol, explicava que a l’estiu és habitual que el riu Segre pateixi episodis “d’estrès hídric”, tenint en compte també que és un període on hi ha una major utilització de l’aigua per captacions de reg i per a generar energia. Tot i això, Pujol va voler posar en valor que, en termes generals, la immensa majoria d’usuaris respecten les concessions i que una prova d’això és el fet que aquest estiu hi ha prats de dall que han quedat secs i que hi ha empreses hidroelèctriques que han deixat de produir quan no els arribava prou aigua.

Pujol, alhora, va recordar en aquesta presentació que l’any passat també es van dur a terme inspeccions de cabals i que, d’altra banda, han constatat que no són reincidents cap de les actes que s’han aixecat enguany. En tot cas, tot i que no ha concretat les sancions econòmiques que es poden derivar dels incompliments, el cap d’àrea ha remarcat que aquestes multes poden arribar a ser “elevades”.