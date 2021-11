Denuncien un atac amb perdigons contra un gat a la Seu d’Urgell

L’associació Cats&Dogs Alt Urgell ha denunciat un cas d’atac contra un gat mitjançant una escopeta d’aire comprimit a la Seu d’Urgell. Segons han exposat, l’animal va rebre l’impacte dels perdigons que li va disparar un individu directament a la cara. El tret el va afectar la mandíbula i per aquest motiu ha hagut de ser operat.

Des de Cats&Dogs han expressat la indignació i “impotència” per fets com aquests i han lamentat “que hi hagi gent que gaudeixi fent mal a éssers innocents“. Tot i això, han advertit que “no quedarà així” i que es treballa per identificar-ne l’autor, si bé apunten que “el sofriment que ha passat i està passant aquest pobre animal, que passejava tan tranquil·lament pel carrer, no es paga amb res”. Per tot plegat, han animat a fer viral el cas per aturar aquests comportaments.

La publicació ha rebut un gran nombre de respostes, i els usuaris han fet una crida a la col·laboració ciutadana perquè es localitzi el presumpte delinqüent i per exigir que rebi un càstig exemplar per aquest suposat maltractament animal, tipificat al Codi Penal com a delicte. En aquest sentit, mitjançant aquesta col·laboració ciutadana, una de les respostes apunta que els fets s’haurien produït entorn del passeig del Parc.