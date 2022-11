Denuncien fallides massives d’empreses xineses de semiconductors

Segons explica Electronics Weekly basant-se en una anàlisi de la companyia xinesa Qichacha, fins a 3.409 companyies xineses relacionades amb el negoci dels xips, han anat a la fallida des de principi d’any, i potser ja són algunes més en el moment d’escriure aquestes línies.

El dels semiconductors, tant el disseny com la producció de tota classe de xips per a múltiples tasques (no solament processadors de propòsit general, sinó també altres dedicats a finalitats concretes), és un terreny estratègic i, per això, molts països estan buscant incrementar la producció que es realitza en els seus territoris, com és el cas de la Unió Europea, els Estats Units, o la mateixa Xina.

Les conseqüències de no poder proveir-se de xips poden veure’s en els problemes que, segons alguns mitjans de comunicació com el New York Times, han tingut els fabricants russos d’armes a causa de les sancions imposades arran de la invasió d’Ucraïna.

Segons continua explicant l’article d’Electronics Weekly, només durant l’any 2020, es van registrar a la Xina 22.000 noves empreses relacionades amb el negoci dels xips i els semiconductors, mentre que de gener a maig de 2021, es van fundar unes 15.700 més.

Aquesta frenètica activitat va sorgir a l’empara d’abundants ajudes econòmiques governamentals de l’executiu dirigit per Xi Jinping i, a tenor que moltes de les empreses beneficiàries, no posseïen experiència prèvia en l’àmbit dels xips, Qichacha conclou que la creació d’empreses va ser només un vehicle per a fer-se amb una quantitat d’aquests fons.

La mateixa publicació que es fa ressò de la notícia, avança que ja hi ha una recerca en curs per part del govern xinès, i que en aquest marc s’està revisant l’actuació de vuit alts oficials que podrien tenir connivències amb algunes d’aquestes empreses per a crear un esquema que els permetés aconseguir els diners sense necessitat de ser productius.

Òbviament, la crítica al sistema xinès de subvencions per a aquest sector, també es pot trobar en l’article d’Electronics Weekly.

