Denuncien dues persones per maltractament animal i ús de paranys prohibits a la Reserva Alt Pallars

Cabirol queda atrapat en un parany prohibit, a la Reserva de Caça Alt Pallars (Imatges: Agents Rurals)

Efectius del Grup Especial de Verins i Antifurtivisme del Cos d’Agents Rurals han obert diligències a dues persones que poden constituir delictes penals de maltractament animal i tinença i utilització de llaços (paranys no selectius prohibits) per capturar mamífers dins la Reserva Nacional de Caça Alt Pallars.

Arran de la localització d’un gran nombre de llaços instal·lats en el terme municipal de l’Alt Àneu (Pallars Sobirà) els Agents van obrir una investigació que ha finalitzat amb la identificació i denúncia de dues persones per la utilització i tinença d’aquests paranys i per maltractament animal.

Segons el Codi Penal la utilització i tinença d’aquests paranys és un delicte penat amb fins a 2 anys de presó i la retirada del permís de caça per un màxim de 3 anys. Per altra banda, el delicte de maltractament animal pot comportar condemnes fins a 18 mesos i inhabilitació per a la tinença d’animals de fins a 4 anys, en el cas de mort. A més, s’obren diligències per altres fets relacionats que comportaran diferents denúncies administratives.

Els agents han volgut “subratllar el perill que suposa la utilització d’aquest art de caça indiscriminat i il·legal”, perquè “els llaços, a més de capturar, mutilen i maten amb patiment mamífers les 24 hores del dia”. Es dona la circumstància que l’espai on actuaven les dues persones denunciades està inclòs dins de la zona on hi ha detectada presència permanent d’os bru, de la qual les administracions en fan un seguiment.

Imatge de detall del llaç prohibit per caçar animals trobat a la Reserva Alt Pallars (Agents Rurals)

Des d’Agents Rurals es fa una crida a la ciutadania per tal que informin sempre que trobin aquestes trampes i perquè no les toquin. En cas de trobar aquests paranys, cal posar-se en contacte amb el Cos d’Agents Rurals a través del 112 o el 93 56170 00.

L’Alt Pallars és la reserva nacional de caça més gran de Catalunya. Les reserves nacionals de caça són territoris geogràficament delimitats per a promoure, fomentar, conservar i protegir espècies de fauna autòctona. Estan situades en zones de muntanya de gran qualitat ecològica i paisatgística i amb fauna molt característica i del màxim interès, tant pel que fa a espècies cinegètiques com protegides.





Vídeo: Agents Rurals