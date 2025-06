Denuncien destrosses a bales d’herba a la Seu d’Urgell i a Alàs i Cerc

Bales de palla amb la protecció trencada arran d’un acte de vandalisme (RàdioSeu)

Unió de Pagesos ha denunciat aquesta setmana un conjunt d’atacs greus contra bales d’herba preparades per a farratge a la plana de l’Urgellet, concretament als termes municipals de la Seu d’Urgell i d’Alàs i Cerc. El sindicat agrari considera que l’acció vandàlica, fins i tot, es podria qualificar legalment com “un atemptat”, perquè pot comportar greus perjudicis als ramaders afectats, que ja han presentat denúncia davant els Mossos d’Esquadra. Per això, des de l’entitat també estudien la possibilitat de presentar una demanda penal i reclamar que es miri d’identificar-ne els autors perquè paguin pels fets.

Els afectats han exposat que la setmana passada uns desconeguts van trencar les proteccions de plàstic de diverses bales d’herba en uns prats situats prop de la zona del Parc Olímpic del Segre. I hi afegeixen que els fets s’han tornat a repetir la matinada de dimecres a dijous en una finca de la població de Cerc.

El responsable de Comarques de Muntanya d’UP, Joan Guitart, s’ha mostrat molt indignat pel fet que a l’Alt Urgell es produeixin bretolades greus com aquesta contra un sector essencial per a la comarca, i per al país, com és el primari. Guitart ha manifestat que com a pagès li sembla “increïble pensar que hi hagi gent que és capaç de fer aquests atemptats o sabotatges” per a “fer malbé la productivitat i l’aliment que sustenta el bestiar, perquè després la societat mengi dels nostres aliments”. El representant del sindicat incideix en el fet que no entén si ho fan “simplement per a passar-s’ho bé o amb la intenció de fer mal a algú en concret”.

Per això, Guitart ja ha avançat que des d’Unió de Pagesos no es quedaran de braços creuats i estan “valorant a quanta gent ha afectat, a quantes finques i com s’emprèn”, perquè entenen que “això s’ha de denunciar, primer davant els Mossos d’Esquadra i a partir d’aquí començant a treballar per a veure si podem arreplegar les persones que han estat capaces de fer aquests atemptats”.

Més enllà de les possibles repercussions legals que hi pugui haver a partir d’ara, els ramaders afectats han volgut fer una crida a la societat en general perquè siguin conscients de la importància de respectar les finques agràries -que són terrenys privats- i, de manera més concreta, les proteccions de les bales d’herba, perquè permeten que aquesta fermenti i es converteixi en farratge útil per a l’alimentació del bestiar.