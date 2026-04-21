Denunciats els autors de pintades en diversos edificis i espais de la Seu d’Urgell

La Policia Municipal de la Seu d’Urgell ha comunicat aquest dimarts que s’ha identificat els autors d’un conjunt de pintades contra diversos edificis i espais públics de la ciutat. Els fets havien tingut lloc aquest darrer cap de setmana i van ser denunciats públicament tant pels veïns com pel grup municipal de Junts a l’Ajuntament urgellenc. Ho publica avui RàdioSeu.
El cos policial ha informat que, precisament gràcies a la col·laboració ciutadana, han pogut saber que els gargots havien estat perpetrats per “un grup de joves”. La posterior recerca per part de la Policia ha permès identificar els presumptes responsables. En aquest sentit, en algunes de les pintades hi apareixien les sigles OJS -que des de Junts han assenyalat que corresponen amb les del grup Organització Juvenil Socialista- i 1-M, aquesta segona en referència a la commemoració de la Festa dels Treballadors. Des de la policia mateix hi han afegit que, a causa dels fets, els identificats “quedaran denunciats per la Llei 4/2015”.
Al ple municipal celebrat aquest dilluns al vespre, i arran d’una referència a l’incident presentada pel portaveu de Junts Jordi Fàbrega, l’alcalde Joan Barrera ja havia avançat que si es confirma l’autoria els responsables seran degudament sancionats, per a compensar els danys causats a les façanes i espais públics, tant al centre històric com en altres indrets de la ciutat. Entre els punts on havien aparegut les pintades hi ha els porxos del carrer Major, el carrer dels Canonges, els contenidors soterrats de la mateixa zona i algunes portes d’entrada a edificis o locals.
La qüestió es va tractar perquè precisament en aquest ple s’hi feia la presentació de la Memòria 2025 de la Síndica Municipal de Greuges, Anna Martí, que en la seva intervenció ha destacat que el gruix principal de queixes o consultes té a veure amb conflictes a l’espai públic. A banda dels actes incívics o vandàlics al carrer, un altre element important de malestar que va indicar Martí, d’acord amb allò que li expressen els veïns, és el dels sorolls, especialment a la nit i relacionats amb l’oci nocturn.