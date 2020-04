Els Agents Rurals han denunciat un grup de 6 escaladors que aquest dijous estaven practicant escalada al terme municipal de Fígols i Alinyà en ple període de confinament. Els infractors s’havien desplaçat fins a la zona amb un cotxe i una furgoneta del model Volkswagen California, de color blanc.

El cos de vigilància els ha interposat sis denúncies, una per a cada escalador, per haver infringit les restriccions previstes en el Decret 463/2020 d’estat d’alarma, que prohibeix les activitats a l’aire lliure mentre duri l’actual obligació de no sortir de casa més enllà dels supòsits establerts. Dimecres, els agents van imposar un total de 17 actes a persones que practicaven aquesta activitat al medi natural. El dia anterior, dimarts, van aixecar en conjunt 35 actes i 9 denúncies per activitats no permeses en general. I dilluns hi va haver 21 actes i una denúncia.

De fet, fins el cap de setmana passat els Agents Rurals ja havien interposat a tot Catalunya més de 150 denúncies contra persones que se saltaven el confinament per fer activitats a l’aire lliure. Una xifra que ara, amb les tramitades aquesta setmana, ja s’apropa a les 200. Una de les denúncies del cap de setmana passat va ser a un grup que practicava esquí de muntanya i que havien aparcat els dos cotxes amb els quals s’havien desplaçat en una pista forestal al sud del terme municipal de Puigcerdà.

D’altra banda, diumenge passat els Mossos d’Esquadra van denunciar una dona de 22 anys, veïna d’Esterri d’Àneu, per haver agredit els agents de policia i haver-se negat a identificar-se quan va ser enxampada passejant amb la seva parella per un camí a prop del riu Noguera Pallaresa. La infractora va quedar en llibertat amb càrrecs després de declarar a la comissaria de Sort.



Prohibides les activitats a l’aire lliure

Els agents recorden que, a més de l’escalada i l’esquí de muntanya, entre les activitats més habituals prohibides aquests dies al medi natural hi ha canoa, BTT, senderisme, surf de neu i anar a buscar bolets, a més dels focs de camp i l’acampada. De fet, estan prohibides totes les activitats a l’aire lliure i des de l’inici de l’estat de l’alarma ja es va tancar els accessos a tots els parcs naturals, molts d’ells al Pirineu. Tanmateix, els darrers dies la vigilància s’ha reforçat sobretot als espais naturals més propers a les principals àrees urbanes, com ara Barcelona, el Vallès, Girona i Tarragona, perquè són els que la gran majoria de la població té més a prop si pretén saltar-se el confinament.